"Укрзалізниця" продовжує евакуацію з гарячих точок – рейси на 23 березня

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних потягів. Фото: колаж "Сьогодні"

"Укрзалізниця" щоденно публікує графік додатково призначених евакуаційних потягів, якими можна скористатися, щоб виїхати із гарячих точок.

Відповідний розклад поїздів на 23 березня компанія розмістила на сайті "Укрзалізниці".

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Рейси по Україні

Київ:

8:00 – Інтерсіті+ Київ(Дарниця) – Львів

17:00 – Інтерсіті+ Київ(Дарниця) – Львів

Харків:

8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів

11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ

15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів

Дніпро:

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20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп

Краматорськ:

13:00 – 279/278 Краматорськ – Львів

16:00 – 285/284 Краматорськ – Львів

Одеса:

22:32 – Одеса – Ужгород

Інші:

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14:00 – 5501 Новозолотарівка – Слов'янськ

16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

Міжнародні евакуаційні рейси на 23 березня

Польща:

5:27 №7605/7606 Львів – Пшемисль

7:10 – №35/36 Львів – Пшемисль

10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм (квитки оформляти до ст. Ягодин)

12:12 – №7609/7610 Львів – Пшемисль

14:00 – №7623 Львів – Держкордон

17:00 – №7616/7617 Львів – Хелм (квитки оформляти до ст. Ягодин)

19:13 – №67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм

19:55 – №7601/7602 Львів – Пшемисль

Словаччина:

11:35 №8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице (прибуття 13:49)

16: 50 №961 Чоп – Чієрна над Тісоу – Кошице (прибуття 18:13)

Угорщина:

Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь

12:30 №33 Мукачево-Будапешт

16:30 №32521 Мукачево-Будапешт

Румунія:

23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)

Австрія:

14:07 №749 Київ – Відень

В "Укрзалізниці" нагадують, що перетнути кордон країн ЄС, що межують з Україною, можна за наявності лише паспорта громадянина України або закордонного паспорта громадянина України.

"Укрзалізниця" повертає платний проїзд на деякі рейси

Усі нерегулярні евакуаційні рейси є безкоштовними, однак з 21 березня "Укрзалізниця" повертає платний проїзд на рейси, які з заходу їдуть у центр, на схід та південь, а також у певні країни.

"Сьогодні" також писали, що деякі країни ЄС зробили безкоштовним проїзд у залізничному транспорті для українців та розповідали, як правильно евакуювати тварину.