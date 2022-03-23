"Укрзализныця" продолжает эвакуацию из горячих точек – рейсы на 23 марта

"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов. Фото: коллаж "Сегодня"

"Укрзализныця" ежедневно публикует график дополнительно назначенных эвакуационных поездов, которыми можно воспользоваться, чтобы выехать из горячих точек.

Соответствующее расписание поездов на 23 марта разместили на сайте "Укрзализныци".

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Рейсы по Украине

Киев:

8:00 – Интерсити+ Киев(Дарница) – Львов

17:00 – Интерсити+ Киев(Дарница) – Львов

Харьков:

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов

11:30 – №209/210 Харьков – Ивано-Франковск

15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов

Днепр:

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20:00 – №234/233 Днепр – Чоп

Краматорск:

13:00 – 279/278 Краматорск – Львов

16:00 – 285/284 Краматорск – Львов

Одесса:

22:32 – Одесса – Ужгород

Другие:

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14:00 – 5501 Новозолотаровка – Славянск

16:10 – 7931 Покровск – Днепр

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр

Международные эвакуационные рейсы на 23 марта

Польша:

5:27 – №7605/7606 Львов – Пшемысль

7:10 – №35/36 Львов – Пшемысль

10:30 – 901/902 Днепр – Хелм (билеты оформлять до ст. Ягодин)

12:12 – №7609/7610 Львов – Пшемысль

14:00 – №7623 Львов – Госграница

17:00 – №7616/7617 Львов – Хелм (билеты оформлять до ст. Ягодин)

19:13 – №67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм

19:55 – №7601/7602 Львов – Пшемысль

Словакия:

11:35 №8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 13:49)

16:50 №961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (прибытие 18:13)

Венгрия:

В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь

12:30 №33 Мукачево – Будапешт

16:30 №32521 Мукачево – Будапешт

Румыния:

23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния)

Австрия:

14:07 №749 Киев – Вена

В "Укрзализныци" напоминают, что пересечь границу стран ЕС, которые граничат с Украиной, можно при наличии только паспорта гражданина Украины или загранпаспорта гражданина Украины.

"Укрзализныця" возвращает платный проезд на некоторые рейсы

Все нерегулярные эвакуационные рейсы бесплатны, однако с 21 марта "Укрзализныця" возвращает платный проезд на рейсы, которые с запада едут в центр, к востоку и югу, а также в определенные страны.

"Сегодня" также писали, что некоторые страны ЕС сделали бесплатным проезд в железнодорожном транспорте для украинцев и рассказывали, как правильно эвакуировать животное.