Українські права отримали статус європейських – як обміняти посвідчення

Сервісні центри МВС залучають європейський досвід / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні
Відтепер українське посвідчення водія адаптоване до документів Європейського Союзу. Обміняти свої старі права можна з легкістю у сервісних центрах МВС.
Про це інформує МВС України.
Адаптація до європейських стандартів виражається в таких змінах:
- замість піктограм, приміром, окулярів, на посвідченні водія розміщені коди, що теж використовуються в європейському водійському посвідчені;
- у посвідченнях водія є позначка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".
Як обміняти своє посвідчення?
Обміняти своє старе посвідчення можна у сервісних центрах МВС.
Для обміну посвідчення водія необхідно мати:
- паспорт;
- копію ІПН;
- посвідчення водія.
Розмитнення в "Дії"
Якщо в Україні найближчим часом дозволять розмитнення легкових атомобілів онлайн, то кожен українець зможе подати декларацію та зробити всі платежі в застосунку "Дія".
Яким чином можна буде провести процедуру? Поки самих текстів законопроєктів не оприлюднено, уряд надав лише деякі деталі:
- у "Дії" потрібно буде ввести VIN-код авто, тоді система автоматично підрахує, скільки потрібно заплатити власнику машини;
- розмір платежу формуватиметься відповідно до характеристик автомобіля: обсяг, тип і потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність;
- після розмитнення в "Дії" можна буде і зареєструвати авто, на подачу документів потрібно не більше 5 хвилин.
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