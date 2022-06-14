Украинские права получили статус европейских — как обменять удостоверения

Сервисные центры МВД привлекают европейский опыт / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Отныне украинское удостоверение водителя адаптировано к документам Европейского Союза. Обменять свои старые права можно легко в сервисных центрах МВД.

Об этом информирует МВД Украины.

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Адаптация к европейским стандартам выражается в следующих изменениях:

вместо пиктограмм, например, очков, на водительском удостоверении размещены коды, которые тоже используются в европейском водительском удостоверении;

в водительских удостоверениях есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

Как обменять свое удостоверение?

Обменять свое старое удостоверение можно в сервисных центрах МВД.

Для обмена водительского удостоверения необходимо иметь:

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паспорт;

копию ИНН;

водительское удостоверение.

Растаможка в "Дії"

Если в Украине в ближайшее время разрешат растаможку легковых автомобилей онлайн, то каждый украинец сможет подать декларацию и провести все платежи в приложении "Дія".

Каким образом можно провести процедуру? Пока тексты законопроектов не обнародованы, правительство предоставило лишь некоторые детали:

в "Дії" нужно будет ввести VIN-код авто, тогда система автоматически подсчитает, сколько нужно заплатить владельцу машины;

владельцу машины; размер платежа будет формироваться в соответствии с характеристикой автомобиля : объем, тип и мощность двигателя, возраст автомобиля и его эксклюзивность;

: объем, тип и мощность двигателя, возраст автомобиля и его эксклюзивность; после растаможки в "Дії" можно будет и зарегистрировать авто, для подачи документов требуется не более 5 минут.

Раньше мы рассказывали, как в Польше купить автомобили до 2000 евро, а также писали, какие изменения ждут украинцев в Европе.