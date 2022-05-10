Українці побачать нові ціни на бензин: що очікує водіїв на АЗС

Що буде з цінами на бензин / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснював, що криза пального в Україні виникла через те, що російські війська знищують наші запаси, а також через ускладнення логістики. Водночас регулювання цін на бензин держава скасовувати не буде.

Саме через регулювання незабаром ціни на бензин будуть до 40 грн за літр. Про це, як повідомляє ТСН, заявили у команді першої віцепрем'єрки Юлії Свириденко.

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Що чекає на водіїв

Отже, незабаром бензин має коштувати менше 40 грн за літр, а дизпальне – не більше 43 грн.

Водночас на АЗС мають зменшитися черги та збільшиться кількість пального. Це буде завдяки тому, що у травні імпорт нафтопродуктів з Польщі до України збільшиться.

"Зараз Польща може виступати великим транзитером пального для України, забезпечуючи надходження понад 200 тисяч тонн продукції щомісячно. Натомість за останній місяць обсяг надходжень ледве склав 60 тисяч тонн", – написала у себе в Facebook Юлія Свириденко.

Крім того, через румунський і польський порти може збільшитися постачання нафтопродуктів ізі США, регіону Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), німецьких, скандинавських і балтійських нафтопереробних заводів.

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Як зазначає Свириденко, на поліпшення ситуації має вплинути і синхронізація графіків роботи української та польської залізниць.

В уряді закликають українців не заливати повний бак щоразу, оскільки пальне дуже потрібне військовим та екстреним службам. Однак переконують, що пальне в Україну завозять, воно є і панікувати не потрібно.

Скільки бензину водії можуть купити в українських мережах АЗС

Раніше "Сьогодні" розповідали, що на заправках ОККО клієнти, які мають картку Fishka, можуть заправлятися пальним PULLS 95 та PULLS Diesel від 15 літрів у одне авто. Клієнти без картки Fishka заправитись не можуть.

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Однак ліміт встановлений лише на одну заправку. Наступну заправку можна провести протягом доби тричі, але не раніше ніж через 3 години.

На WOG купувати можна 20 літрів бензину в одне авто на добу. Проте також є нюанс.

"З 00:00 9.05 збільшується обмеження до 20 л на добу для приватних клієнтів при готівковому розрахунку чи оплаті банківськими картками, і лише за наявності картки лояльності PRIDE. Система PRIDE контролюватиме ліміт автоматично", – йдеться у повідомленні.

А які обмеження на інших АЗС? Про це читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" розповідали про те, як дурять українців під час кризи з пальним, зокрема і про нову шахрайську схему, а також, які нині розцінки на заправках Shell, OKKO, WOG і UPG.