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Нова шахрайська схема під час паливної кризи: як дурять українців

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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10 травня, 10:48
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Розповідаємо, яким способом шахраї викрадають персональні дані в українців під час бензинової кризи
Як шахраї наживаються на бензиновій кризі
Як шахраї наживаються на бензиновій кризі / Фото: Getty Images

Дефіцит бензину в Україні триває вже майже два тижні. За цей час люди знайшли способи, як нажитися на українцях під час кризи.

У мережі АЗС "ОККО" повідомили, що за час дефіциту пального в країні активізувалися шахраї. Тепер під іменем АЗС вони дурять покупців.

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Що вигадали шахраї

З'явилася масова розсилка повідомлень, у яких є посилання на сайт. На ньому є інформація, що на ОККО нібито діють державні субсидії.

Далі користувачу пропонують пройти опитувальник і отримати 5 тис. грн допомоги на купівлю бензину. А потім шахраї закликають ділитися цим посилання з друзями і обов'язково надати персональні дані.

Аби викликати більшу довіру, на сайті навіть є відгуки від нібито щасливих учасників цієї програми.

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На ОККО повністю спростували існування такої програми з допомоги клієнтам.

"Інформуємо та попереджаємо вас – наша мережа не має жодного відношення до цієї акції. Про всі свої офіційні активності ми завжди повідомляємо через офіційний сайт нашої компанії або через повідомлення від програми лояльності Fishka, а також через наші офіційні сторінки у соціальних мережах. Будь ласка, уважно перевіряйте адресу посилання, яке ви отримали. Не переходьте за посиланням, якщо у адресі – незрозумілий набір символів. Якщо ви все ж перейшли за посиланням, у жодному разі не надавайте ваші персональні дані", – йдеться у повідомленні.

Також клієнтів закликали не поширювати фейкові сторінки та інформацію у групах і чатах.

Як іще дурять українців під час паливної кризи

Як "Сьогодні" писали раніше, директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн розповів, що на фоні бензинової кризи з'явилися нові види шахрайства. Одна з найбільш поширених схем – купівля талонів з рук, які виявляються недійсними.

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Ще одна проблема – змішування пального. Вона існувала й раніше, оскільки деякі люди намагалися обійти податки. Проте тепер якість такого пального погіршилась, бо немає необхідних компонентів.

Крім того, через шалені черги за пальним з'явилася й тематична пропозиція на ринку. Користувачі OLX пропонують відстояти в чергах на АЗС за певну суму. За годину "послуг" просять 200 грн, оптом дешевше – якщо стояти понад годину, то середня ціна знижується до 130 грн.

Також на OLX з'являються оголошення про продаж пального за захмарними цінами. В одному з оголошень ідеться, що у Києві можна придбати бензин А-95 без черг, ціна якого становить 100 грн за літр. Які ціни в інших пропозиціях, читайте тут.

"Сьогодні також пояснювали, як продають пальне на ОККО, WOG та "БРСМ". Ми писали і про пояснення прем'єр-міністра України, чому виник дефіцит пального, та на які ціни варто розраховувати в майбутньому.

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