Українці масово стають ФОПами: у яких сферах відкривають бізнес

У 2016-2017 роках у країні провели чистку від "сплячих ФОП" / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за січень – листопад 2021 року на 85 тисяч зросла кількість фізичних осіб-підприємців (ФОП). Таких стало майже 2 мільйони.

Це найвищі показники за останні п'ять років, повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

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"Темп реєстрацій нових підприємців перекривав закриття старих ФОП навіть під час карантинних локдаунів і протестних рухів, спрямованих проти запровадження касових апаратів та інших заходів фіскалізації", – наголошують експерти.

Такі темпи пов'язують із тим, що у 2016-2017 роках у країні провели чистку від "сплячих" ФОП. Отже, у 2020 році підприємці перерахували до держбюджету України податків на 52,5 мільярда гривень. З них 37 млрд грн — платники єдиного податку.

Найбільше грошей до бюджету принесли підприємці, які ведуть торгову, інформаційну, а також професійну, наукову та технічну діяльність.

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Нагадаємо, що за січень – серпень цього року податковий борг ФОПів зріс на 451 мільйон гривень і становив 7,2 мільярда гривень. З них 2,4 мільярда гривень – на національному рівні та 4,8 млрд грн – на місцевому.

ФОПи отримують допомогу від держави

Одноразову допомогу в розмірі 8 тисяч гривень отримують застраховані ФОПи та наймані працівники тих галузей бізнесу, які найбільше постраждали під час жорсткого карантину у квітні цього року:

роздрібна торгівля;

тимчасове розміщення;

забезпечення стравами та напоями;

демонстрація фільмів;

сфера творчості, мистецтва та розваг;

діяльність у сфері спорту;

організація відпочинку та розваг.

Якщо ви працюєте в одній із цих галузей і хочете отримати допомогу, у мобільному додатку "Дія" потрібно вказати свої ПІБ, паспортні дані, реєстраційний номер підприємця та адресу реєстрації, а також номер банківського рахунку у форматі IBAN;

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Після цього просто підтвердьте свою згоду на опрацювання персональних даних.

Раніше ми повідомляли, що в Україні створять спецпідрозділ Державної податкової служби, який перевірятиме платників податків в індивідуальному порядку вже з 1 грудня.

Нагадаємо, що наступного року в Україні збільшиться частина податків. Пов'язано це зі зростанням мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.