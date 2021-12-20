Украинцы массово становятся ФОПами: в каких сферах открывают бизнес

В 2016-2017 годах в стране провели чистку от "спящих ФОП" / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине за январь-ноябрь 2021 года на 85 тысяч выросло количество физических лиц-предпринимателей (ФОПов). А таких предпринимателей стало почти 2 миллиона.
Это самые высокие показатели за последние пять лет, сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".
"Темп регистраций новых предпринимателей перекрывал закрытие старых ФОП даже во время карантинных локдаунов и протестных движений, направленных против введения кассовых аппаратов и других мер фискализации", – отмечают эксперты.
Такие темпы связывают с тем, что в 2016-2017 годах в стране провели чистку от "спящих ФОП". Таким образом в 2020 году предприниматели перечислили в госбюджет Украины налогов на 52,5 миллиарда гривен. Из их 37 млрд грн — плательщики единого налога.
Больше всего денег в бюджет принесли предприниматели, занимающиеся торговлей, информационной, а также профессиональной, научной и технической деятельностью.
Напомним, что за январь-август этого года налоговый долг ФОП вырос на 451 миллион гривен и составил 7,2 миллиарда гривен. Из них 2,4 миллиарда гривен — на национальном уровне и 4,8 млрд грн – на местном.
ФОПы получают помощь от государства
Единовременная помощь в размере 8 тысяч гривен получают застрахованные ФОПы и наемные работники тех отраслей бизнеса, которые больше всего пострадали во время жесткого карантина в апреле этого года:
- розничная торговля;
- временное размещение;
- обеспечение блюдами и напитками;
- демонстрация фильмов;
- сфера творчества, искусства и развлечений;
- деятельность в сфере спорта;
- организация отдыха и развлечений.
Если вы работаете в одной из этих отраслей и хотите получить помощь, в мобильном приложении "Дія" нужно указать свои ФИО, паспортные данные, регистрационный номер предпринимателя и адрес регистрации, а также номер банковского счета в формате IBAN;
После этого просто подтвердите свое согласие на обработку персональных данных.
Ранее мы сообщали, что в Украине создадут спецподразделение Государственной налоговой службы, которое будет проверять налогоплательщиков в индивидуальном порядке уже с 1 декабря.
Напомним, что в следующем году в Украине увеличится часть налогов. Связано это с ростом минимальной заработной платы и прожиточного минимума.