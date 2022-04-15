Українцям дозволили купувати долари – яким буде курс
15 квітня, 08:47
Помʼякшення умов стосується не лише долара, але і євро та інших валют
Українці тепер зможуть придбати валюту
/ Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
З 14 квітня банки зможуть продавати населенню
готівкову іноземну валюту. Заборону на продаж безготівкової валюти поки не зняли.
Про це
повідомила пресслужба НБУ
Так, іноземну валюту банкам та обмінникам дозволяється продавати "у межах різниці між загальними обсягами її купівлі та продажу". Розраховуватиметься вона починаючи з 13 квітня 2022 року. Зроблено це для запобігання тиску на валютний ринок.
У НБУ вважають, що це сприятиме:
Яким буде курс
Особливості встановлення курсів готівкових валют для операцій уповноважених установ із клієнтами:
курс продажу готівкової валюти може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ на день здійснення операції (долар не повинен коштувати дорожче за 32,18 грн); курс купівлі готівкової валюти не має бути нижчим за офіційний курс НБУ на день здійснення операції (для долара це 29,25 грн). Чи довго буде такий курс?
Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук у національному телемарафоні розповів, що
Нацбанк триматиме офіційний курс долара замороженим щонайменше до завершення воєнного стану в Україні.
За його словами, після перемоги країна поступово повертатиметься до звичного режиму плаваючого обмінного курсу і усі обмеження не зніматимуть різко,
навіть по закінченню війни.
Ми також писали, де НБУ планує брати
гроші на відновлення України, а також розповідали, чому українці масово позбавляються від долара.