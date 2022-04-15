Українцям дозволили купувати долари – яким буде курс

Українці тепер зможуть придбати валюту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 14 квітня банки зможуть продавати населенню готівкову іноземну валюту. Заборону на продаж безготівкової валюти поки не зняли.

Про це повідомила пресслужба НБУ

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Так, іноземну валюту банкам та обмінникам дозволяється продавати "у межах різниці між загальними обсягами її купівлі та продажу". Розраховуватиметься вона починаючи з 13 квітня 2022 року. Зроблено це для запобігання тиску на валютний ринок.

У НБУ вважають, що це сприятиме: