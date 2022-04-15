Украинцам разрешили покупать доллары – каким будет курс

Украинцы теперь смогут купить валюту / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 14 апреля банки могут продавать населению наличную иностранную валюту. Запрет на продажу безналичной валюты пока не снят.

Об этом сообщила прессслужба НБУ

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Так, иностранную валюту банкам и обменникам разрешается продавать "в пределах разницы между общими объемами ее купли и продажи". Рассчитываться она будет начиная с 13 апреля 2022 года. Сделано это для предотвращения давления на валютный рынок.

В НБУ считают, что это будет способствовать:

уменьшению возможностей функционирования рынка нелегальных валютообменных операций;

снижению рисков для граждан.