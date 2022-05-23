Українцям готуватися до найгіршого? Чому НБУ відпустив курс валют у вільне плавання

Збільшення різниці між офіційним та "чорним" курсом валют є нормою в теперішній ситуації / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк захищає фінансову систему України, тому і запровадив нові валютні обмеження.

У цьому переконаний інвестиційний банкір Сергій Фурса, хоч зміни неприємні ні для працівників ІТ, ні для українських біженців, що тратять отримані в Україні гроші.

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"Чи правильно під час війни вводити фіксований валютний курс? Так, правильно", – наголосив Фурса.

Правильне рішення НБУ

За його словами, НБУ підтримує фінансову систему чим може. Те, як втрималась валютна система в перші місяці війни, багатьма сприймалась як чудо, але це був результат реформ та правильної політики банку.

Інвестиційний банкір зауважив, що фіксований курс шкідливий у звичний час, але корисний під час шоків війни. І курс долара на чорному ринку, спекулятивні атаки – це норма в такій ситуації.

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Що далі?

Сергій Фурса зазначив, що поступово економічна криза відчувається все сильніше. Вона проявляється в спекулятивному тиску на курс валют, розширенням спреду між офіційним курсом та курсом на чорному ринку.

Національний банк повинен і надалі підтримувати стабільність системи. Це означає, що надалі будуть "закручувати гайки", бо іншого способу просто не існує. Він зачинятиме "вікна", через які лізли спекулянти та провертали схеми, зокрема й платежі для ІТ.

"Війна – це рак для економіки. Пройти її без втрат неможливо. Всі щось втратять. Всі стануть біднішими", – попередив інвестиційний банкір.

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Наслідки прогнозованого падіння ВВП на 30% внаслідок війни настануть для кожного, рано чи пізно. Вони проявляться у втраті частини доходу на різниці курсів, через інфляцію чи на зниженні пенсії внаслідок девальвації. І зараз головне – підготуватися та максимально точно спрогнозувати, з якої точки відбудовуватимемо економіку після перемоги України.

Курс долара зрівнявся з євро

Станом на 23 травня у банківських обмінниках середній курс долара зрівнявся з курсом євро. Готівковий євро та долар у банках продавали по 34 грн, в середньому. Відрізняється лише курс купівлі: "зелені" готові купити за середньою ціною 32,15 грн, а євро – за 33,75 грн.

Ситуація у банках з доларом така:

ПриватБанк – 31,5/32,18 грн;

Ощадбанк – 31,6/32,18 грн;

Укрексімбанк – 32,0/34,0 грн;

Райффайзен Банк – 36,0/37,3 грн;

ПУМБ – 35,0/37,0 грн.

На чорному ринку ситуація ще гірша, бо спекулянти безсоромно наживаються на українцях. Середній курс продажу американської валюти склав 38,2 грн/дол., а середній курс купівлі – 37 грн/дол.

Раніше "Сьогодні" писали, що 20 травня Національний банк України дозволив банкам продавати валюту за будь-яким курсом. При цьому офіційний курс до долара залишається зафіксованим на рівні 29,25 грн. Дізнайтеся свіжий прогноз економіста щодо найближчого майбутнього курсу іноземних валют в Україні.