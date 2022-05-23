Украинцам готовиться к худшему? Почему НБУ отпустил курс валют в свободное плавание

Увеличение разницы между официальным и "черным" курсом валют является нормой в сложившейся ситуации / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк защищает финансовую систему Украины, потому и ввел новые валютные ограничения.

В этом убежден инвестиционный банкир Сергей Фурса, хотя изменения неприятны ни для работников ИТ, ни для украинских беженцев, тратящих полученные в Украине деньги.

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"Правильно ли во время войны вводить фиксированный валютный курс? Да, правильно", – подчеркнул Фурса.

Правильное решение НБУ

По его словам, НБУ поддерживает финансовую систему чем может. То, как удержалась валютная система в первые месяцы войны, многими воспринималось как чудо, но это был результат реформ и правильной политики банка.

Инвестиционный банкир отметил, что фиксированный курс вреден в обычное время, но полезен во время шоков войны. И курс доллара на черном рынке, спекулятивные атаки – это норма в такой ситуации.

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Что дальше?

Сергей Фурса отметил, что постепенно экономический кризис чувствуется все сильнее. Он проявляется в спекулятивном давлении на курс валют, расширении спреда между официальным курсом и курсом на черном рынке.

Национальный банк должен и дальше поддерживать стабильность системы. Это значит, что в дальнейшем будут "закручивать гайки", потому что другого способа просто не существует. Он будет закрывать "окна", через которые лезли спекулянты и провертали схемы, в том числе и платежи для ИТ.

"Война – это рак для экономики. Пройти ее без потерь невозможно. Все что-нибудь потеряют. Все станут беднее", – предупредил инвестиционный банкир.

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Последствия прогнозируемого падение ВВП на 30% в результате войны наступят для каждого, рано или поздно. Они проявятся в потере части дохода на разнице курсов, из-за инфляции или в снижении пенсии в результате девальвации. И сейчас главное – подготовиться и максимально точно спрогнозировать, с какой точки будем отстраивать экономику после победы Украины.

Курс доллара сравнялся с евро

По состоянию на 23 мая в банковских обменниках средний курс доллара сравнялся с курсом евро. Наличный евро и доллар в банках продавали по 34 грн, в среднем. Отличается только курс покупки: "зеленые" готовы купить по средней цене 32,15 грн, а евро – за 33,75 грн.

Ситуация в банках с долларом такова:

ПриватБанк – 31,5/32,18 грн.;

Ощадбанк – 31,6/32,18 грн;

Укрэксимбанк – 32,0/34,0 грн;

Райффайзен Банк – 36,0/37,3 грн;

ПУМБ – 35,0/37,0 грн.

На черном рынке ситуация еще хуже, потому что спекулянты беззастенчиво наживаются на украинцах. Средний курс продажи американской валюты составил 38,2 грн/долл., а средний курс покупки – 37 грн/долл.

Ранее "Сегодня" писали, что 20 мая Национальный банк Украины разрешил банкам продавать валюту по любому курсу. При этом официальный курс по отношению к доллару остается зафиксированным на уровне 29,25 грн. Узнайте свежий прогноз экономиста по поводу ближайшего будущего курса иностранных валют в Украине.