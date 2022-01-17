Українця змушують платити за чужу землю – що відбувається

Що робити, якщо у вас вимагають податок із чужої землі / Фото: Колаж: Сьогодні
Українець отримав лист від Податкової служби з вимогою сплатити земельний податок за ділянку, якої у нього насправді немає.
Про це чоловік написав коментар під відео на YouTube-каналі "Дія".
За словами користувача, після отримання листа він почав шукати інформацію і в особистому кабінеті на сайті Податкової виявив, що на нього записано земельну ділянку з іншої області.
"У мене немає жодної землі в жодній області України, а Податкова вважає інакше і вимагає сплатити земельний податок. Захистіть мешканців України від таких шахраїв на держрівні", – пише чоловік.
Ми запитали у адвоката Олександра Зінов'єва про те, як так могло статися. За словами експерта, з великою ймовірністю – це помилка, наприклад, у когось збіглися прізвище та ініціали. Просто так ніхто не подарує земельну ділянку, запевняє адвокат.
Олександр Зінов'єв зазначає, що для того, щоб земельна ділянка вважалася вашою, інформація про це має бути в реєстрі прав власності на нерухоме майно.
Адвокат рекомендує взяти витяг з цього реєстру, показати Податковій та спробувати пояснити все у телефонному режимі.
Якщо у службі без проблем визнають свою помилку, потрібно попросити відповідне письмове підтвердження про відсутність податкової заборгованості.
Однак якщо вирішити проблему "малою кров'ю" не вдасться – не варто панікувати, можна почати процедуру оскарження податкової заборгованості. За словами експерта, достатньо буде адміністративного оскарження без суду.
Податок на земельну ділянку
З 1 січня 2022 року українців обклали податком на земельні ділянки, у зв'язку зі змінами до Податкового кодексу.
Однак деякі можуть не платити за свою землю, у списку винятків:
- власники ділянок, які використовують їх для власних потреб;
- люди, які продають продукцію зі своєї землі та сплачують податки на дохід;
- власники дач та прибудинкових ділянок до 50 соток;
- власники земельних паїв, розташованих у межах населеного пункту, дачного та садового кооперативу;
- власники ділянок, одержаних внаслідок приватизації у кооперативах у зоні відчуження.
"Сьогодні" також писали, що чекає на українців після введення так званого "податку на цукор" і розповідали, про нові податки у 2022 році .