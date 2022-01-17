Украинца заставляют платить за чужую землю – что происходит

Что делать, если у вас требуют налог с чужой земли / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинец получил письмо из Налоговой службы с требованием оплатить земельный налог за участок, которого у него на самом деле нет.

Об этом мужчина написал комментарий под видео на YouTube-канале "Дія".

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По словам пользователя, после получения письма он начал искать информацию и в личном кабинете на сайте Налоговой обнаружил, что на него записан земельный участок из другой области.

"У меня нет никакой земли ни в одной области Украины, а Налоговая считает по другому и требует оплатить земельный налог. Оградите жителей Украины от таких мошенников на госуровне", – пишет мужчина.

Мы спросили у адвоката Александра Зиновьева о том, как такое могло случиться. По словам эксперта, с большой долей вероятности – это ошибка, например, у кого-то совпали фамилия и инициалы. Просто так никто не подарит земельный участок, уверяет юрист.

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Александр Зиновьев отмечает, что для того, чтобы земельный участок считался вашим, информация об этом должна быть в реестре прав собственности на недвижимое имущество.

Адвокат рекомендует взять выписку из этого реестра, показать Налоговой и попытаться объяснить все в телефонном режиме.

Если в службе без проблем признают свою ошибку, то нужно попросить соответствующее письменное подтверждение об отсутствии налоговой задолженности.

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Однако если решить проблему "малой кровью" не получится – не стоит паниковать, можно начать процедуру оспаривания налоговой задолженности. По словам эксперта, достаточно будет административного оспаривания, без суда.

Налог на земельный участок

С 1 января 2022 года украинцев обложили налогом на земельные участки, в связи с изменениями в Налоговом кодексе.

Однако некоторые могут не платить за свою землю, в списке исключений:

собственники участков, использующие их для собственных нужд;

люди, которые продают продукцию со своей земли и платят налоги на доход;

владельцы дач и придомовых участков до 50 соток;

собственники земельных паев, расположенных в пределах населенного пункта, дачного и садового кооператива;

владельцы участков, полученных в результате приватизации в кооперативах в зоне отчуждения.

"Сегодня" также писали, что ждет украинцев после введения так называемого "налога на сахар" и рассказывали, о новых налогах в 2022 году.