Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європи – коли чекати перший транш

На що Україні виділять гроші / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Єврокомісія офіційно ухвалила рішення про виділення Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. А про терміни допомоги написав відомий журналіст Рікард Йозвяк.

Реклама

Урсула фон дер Ляєн закликала Європарламент і Єврораду якнайшвидше схвалити це рішення, щоб Україна змогла отримати перший транш у розмірі 600 млн євро.

А за словами Йозвяка, це може статися вже у середині лютого.

"Парламент і Єврорада можуть схвалити це вже в середині лютого, що є рекордною швидкістю для пакету МЗС", – йдеться у дописі журналіста.

Реклама

Що входить до пакету макрофінансової допомоги?

Раніше глава Єврокомісії анонсувала, що пакет складатиметься з екстреного кредиту та кількох грантів. За словами фон дер Ляєн, ця сума допоможе Україні вирішити свої проблеми, які утворилися через наростання напруження у відносинах з РФ.

Також дипломат оголосила, що ЄС незабаром розпочне роботу над другою, довгостроковою програмою макрофінансової допомоги. Вона буде спрямована на підтримку зусиль з модернізації України.

Раніше ми писали, як загроза нападу РФ б'є по українській економіці та що у такому разі буде з доларом.