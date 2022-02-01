Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европы – когда ждать первый транш

На что Украине выделят деньги / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Еврокомиссия официально утвердила решение о выделении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом сообщил известный журналист Рикард Йозвяк, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйден.

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Урсула фон дер Ляйден призвала Европарламент и Евросовет как можно скорее одобрить это решение, чтобы Украина смогла получить первый транш в размере 600 млн евро.

А по слова Йозвяка, это может произойти уже в середине этого февраля.

"Парламент и Рада могут одобрить это уже в середине февраля, что является рекордной скоростью для пакета МИД", – говорится в посте журналиста.

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Что входит в пакет макрофинансовой помощи?

Ранее глава Еврокомиссии анонсировала, что пакет будет состоять из экстренного кредита и нескольких грантов. По словам фон дер Ляйден, эта сумма поможет Украине решить свои проблемы, которые образовались из-за нарастающего напряжения в отношениях с РФ.

Также дипломат объявила, что ЕС вскоре начнет работу над второй, долгосрочной программой макрофинансовой помощи. Она будет направлена на поддержание усилий по модернизации Украины.

Ранее мы писали, как угроза нападения РФ бьет по украинской экономике и рассказывали, что в таком случае будет с долларом.