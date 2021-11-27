Погрози "Газпрому" та покарання для боржників по комуналці – головне в економіці за тиждень

Головне про гроші за тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні
Погрози "Газпрому", нові санкції та ціни для українців, "Сьогодні" зібрали для вас головні економічні новини цього тижня.
Понеділок. В українських супермаркетах подорожчали важливі продукти
В українських супермаркетах помітно піднялись ціни на деякі популярні продукти, зокрема молокопродукти та вершкове масло, а також яйця.
Цікаво, що попри подорожчання молочних продуктів, само молоко навіть трохи здешевшало.
Так, середня ціна за кілограм цукру склала 27, 20 грн, за десяток яєць 36,23 грн, а за 900 мл молока від 27,55 до 29,05 грн.
Вівторок. США запровадили нові санкції проти "Північного потоку-2"
Сполучені Штати Америки повідомили про запровадження обмежувальних санкцій проти двох кораблів та однієї компанії, які пов’язані з реалізацією проекту "Північний потік-2".
У Росії відреагували на санкції та назвали їх порушенням міжнародного права, а от "Нафтогаз" таке рішення привітав, хоча і заявив, що обмеження потрібно робити жорсткішими.
Середа. Молдову не відключатимуть від газопостачання
Російська компанія "Газпром", яка перед цим поставила ультиматум Молдові, дозволила відтермінувати платіж і не стала відмикати країну від газопостачання.
Перед цим "Газпром" заявив, що відключить країні газ 24 листопада, якщо та не сплатить за нього борг, однак отримав офіційного листа від молдавського уряду і передумав.
Молдові дозволили сплатити заборгованість у вигляді 73 млн доларів у п’ятницю, 26 листопада, що вона і зробила згодом.
Четвер. Для бізнесу у "жовтій зоні" запровадили жорсткі обмеження
У зв’язку із поширенням коронавірусу українському бізнесу у "жовтих зонах" заборонено самостійно обирати формат роботи.
Тепер будь-які заклади можуть відвідувати лише ті особи, які мають бодай одне щеплення від коронавірусу, негативний ПЛР-тест або сертифікат про одужання.
Це ж правило поширюється і на працівників закладу, а також – чиновників, зазначив голова МОЗ Віктор Ляшко.
П’ятниця. У платіжках за комуналку з'явиться ще одна цифра
Попри так звану карантинну заборону, у "Київтеплоенерго" вирішили застосовувати "санкції" до злісних неплатильників за комунальні послуги.
До їх платіжок додадуть по 3% річних та інфляційні втрати і це матиме назву "рекомендований платіж". Його застосовуватимуть лише до тих, хто відмовився від реструктуризації боргу.
Однак доки наявність цього боргу не доведена у суді платити його – не обов’язок, а рекомендація.