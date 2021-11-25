Працювати як раніше не вийде: для бізнесу у "жовтій зоні" запровадили жорсткі обмеження

Вже з 1 грудня бізнес в Україні не зможе самостійно обирати модель своєї роботи у "жовтих зонах" адаптивного карантину.
Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко на брифінгу 25 листопада та зазначив, що це передбачено змінами до карантинної постанови №1236.
Отже, з першого дня зими відвідувати громадські заклади у населених пунктах "жовтої зони" можна буде лише тим, хто отримав бодай одне щеплення від коронавірусу та має відповідний сертифікат.
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Підходить також сертифікат про одужання та негативний ПЛР-тест, зазначив очільник МОЗ та додав, що ця норма поширюється і на чиновників, а також співробітників.
"Посилення правил для невакцинованих потрібне для зниження навантаження на лікарів та медичну систему, адже до стаціонарів переважно потрапляють саме ті пацієнти, які не отримали повного курсу щеплення", – сказав Ляшко під час прес-конференції.
В Україні посилили карантин
24 листопада в Україні посилили карантинні обмеження для регіонів "жовтої" зони. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів.
Відтепер в цих регіонах, окрім обмежень для бізнесу діятимуть такі правила:
- жовтий сертифікат більше не діє 120 днів, а лише 30;
- сертифікати теперь обов’язково потрібно сканувати через застосунок "Дія", а не просто перевіряти візуально;
- штраф за відсутність такої перевірки може коливатись від 34 до 170 тисяч гривень.
Раніше "Сьогодні" розбирались, до чого готуватись малому та середньому бізнесу у "червоних зонах".
Ми також писали, хто має право перевіряти COVID-сертифікати та скільки штрафу можна заплатити за підроблений документ.