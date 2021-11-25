Працювати як раніше не вийде: для бізнесу у "жовтій зоні" запровадили жорсткі обмеження

Бізнес у жовтих зонах не зможе самостійно обирати модель роботи – яким правилам доведеться підкорятися

В Україні запровадили жорсткі обмеження для громадських місць у "жовтій зоні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже з 1 грудня бізнес в Україні не зможе самостійно обирати модель своєї роботи у "жовтих зонах" адаптивного карантину.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко на брифінгу 25 листопада та зазначив, що це передбачено змінами до карантинної постанови №1236.

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Отже, з першого дня зими відвідувати громадські заклади у населених пунктах "жовтої зони" можна буде лише тим, хто отримав бодай одне щеплення від коронавірусу та має відповідний сертифікат.

Підходить також сертифікат про одужання та негативний ПЛР-тест, зазначив очільник МОЗ та додав, що ця норма поширюється і на чиновників, а також співробітників.

"Посилення правил для невакцинованих потрібне для зниження навантаження на лікарів та медичну систему, адже до стаціонарів переважно потрапляють саме ті пацієнти, які не отримали повного курсу щеплення", – сказав Ляшко під час прес-конференції.

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В Україні посилили карантин

24 листопада в Україні посилили карантинні обмеження для регіонів "жовтої" зони. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів.

Відтепер в цих регіонах, окрім обмежень для бізнесу діятимуть такі правила:

жовтий сертифікат більше не діє 120 днів, а лише 30;

сертифікати теперь обов’язково потрібно сканувати через застосунок "Дія", а не просто перевіряти візуально;

штраф за відсутність такої перевірки може коливатись від 34 до 170 тисяч гривень.

Раніше "Сьогодні" розбирались, до чого готуватись малому та середньому бізнесу у "червоних зонах".

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Ми також писали, хто має право перевіряти COVID-сертифікати та скільки штрафу можна заплатити за підроблений документ.