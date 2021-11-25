Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ⚽ Рома - Зоря: онлайн 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

Працювати як раніше не вийде: для бізнесу у "жовтій зоні" запровадили жорсткі обмеження

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
25 листопада, 13:17
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Бізнес у жовтих зонах не зможе самостійно обирати модель роботи – яким правилам доведеться підкорятися
В Україні запровадили жорсткі обмеження для громадських місць у "жовтій зоні"
В Україні запровадили жорсткі обмеження для громадських місць у "жовтій зоні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже з 1 грудня бізнес в Україні не зможе самостійно обирати модель своєї роботи у "жовтих зонах" адаптивного карантину.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко на брифінгу 25 листопада та зазначив, що це передбачено змінами до карантинної постанови №1236.

Реклама

Отже, з першого дня зими відвідувати громадські заклади у населених пунктах "жовтої зони" можна буде лише тим, хто отримав бодай одне щеплення від коронавірусу та має відповідний сертифікат.

Підходить також сертифікат про одужання та негативний ПЛР-тест, зазначив очільник МОЗ та додав, що ця норма поширюється і на чиновників, а також співробітників.

"Посилення правил для невакцинованих потрібне для зниження навантаження на лікарів та медичну систему, адже до стаціонарів переважно потрапляють саме ті пацієнти, які не отримали повного курсу щеплення", – сказав Ляшко під час прес-конференції.

Реклама

В Україні посилили карантин

24 листопада в Україні посилили карантинні обмеження для регіонів "жовтої" зони. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів.

Відтепер в цих регіонах, окрім обмежень для бізнесу діятимуть такі правила:

  • жовтий сертифікат більше не діє 120 днів, а лише 30;
  • сертифікати теперь обов’язково потрібно сканувати через застосунок "Дія", а не просто перевіряти візуально;
  • штраф за відсутність такої перевірки може коливатись від 34 до 170 тисяч гривень.

Раніше "Сьогодні" розбирались, до чого готуватись малому та середньому бізнесу у "червоних зонах".

Реклама

Ми також писали, хто має право перевіряти COVID-сертифікати та скільки штрафу можна заплатити за підроблений документ.

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Популярні за тиждень
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.93

Російський рубль (₽)

0.3602

Євро (€)

30.17

Біржа прогнозів
Продавати чи купувати долари?
Експертні поради
Монетний двір
2600 грн за нові два долари
До колекції!
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,30
19,31
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
18,96
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,87
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти