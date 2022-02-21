Загроза війни та нестабільна гривня: як зміняться ціни на квартири вже зовсім скоро

Ринок новобудов готується до падіння попиту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ринок новобудов у Києві очікує падіння попиту. Серед причин експерти вказують на знецінення національної валюти та нестабільну зовнішньополітичну ситуацію.

Про це повідомляє Mind.ua.

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Проте аналітики стверджують, що масового зниження цін очікувати не варто.

Українці все більше надають перевагу новобудовам

Поки інтерес до ринку залишився майже на колишньому рівні, а от уподобання покупців змінилися.

"Кількість запитів у січні 2022-го лише на 2% нижчі за дані за січень 2021-го. Одночасно зросла частка запитів саме на об'єкти первинного ринку: 81% у січні 2021-го проти 77% рік тому", – розповідають аналітики.

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Однак динаміка угод зазнала змін. Гравці на ринку нерухомості визнають, що ринок сповільнився.

Що буде з цінами далі?

На тлі новин про ймовірне вторгнення військ РФ та "курсові гойдалки" кількість угод може зменшитися на 50-70%, якщо порівнювати з торішніми показниками. Забудовники уже почали коригувати стратегію продажу.

"Одні наклали заборону на перевідступ. Багато хто зосередився на розширенні інструментарію залучення покупців. У хід іде зниження першого внеску, знулення подорожчання. Деякі компанії вже перезапускають тривалі програми розстрочки на 5-7 років", – відзначають вони.

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Одночасно аналітики констатують: масового зниження цін очікувати не варто. А ті знижки до 25%, що рекламують окремі забудовники, найімовірніше є просто ситуативною рекламою.

Нові правила на ринку нерухомості

Державна податкова служба зобовʼязана перевіряти дані фізичних осіб – покупців нерухомості (ПІБ, номер паспорта та ідентифікаційного коду) перед оформленням ними майнових прав.

Наказом Міністерства фінансів та Міністерства юстиції №124/37460 затверджено порядок електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції та Державної податкової служби щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації майнових прав на нерухомість.

Простіше кажучи, нотаріуси, оформлюючи угоду, мають заповнювати додаткову форму і передавати її податковій інспекції, щоб не було розбіжностей. Робиться це лише для того, щоб перевірити персональні дані покупця, а про різні заборони там не йдеться.

Раніше ми розповідали, що саме ви можете придбати на ринку нерухомості, маючи в запасі лише 5 тис. дол.

Також ми писали, як працюють "чорні" рієлтори. В Україні зареєстровано чимало випадків, коли ті не просто "кидали" людей на гроші, а тримали в заручниках чи навіть позбавляли життя.