Ще дорожче: як змінилися ціни на квартири в українських містах-мільйонниках

Впродовж двох років вартість житлової нерухомості у містах-мільйонниках зросла від 25% до майже 50%.
Найдешевше тепер придбати квартиру на вторинному ринку Одеси $39.3 тис, повідомляє аналітична служба OLX Нерухомість.
Найдорожче житло — новобудови та житловий фонд від 2011 року в столиці, де ціна може досягати в середньому $200 тис. за квартиру. Загалом, за два роки ціна угод купівлі/продажу житлової нерухомості зросла у всіх типах будинків.
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У столиці зосереджено найбільший ринок житлової нерухомості. Поряд із пропозиціями у категорії "Нерухомість" на вторинному ринку, у покупців є широкий вибір варіантів житла в новобудовах. І в деяких випадках різниця пропозицій у ціні мало чим відрізняється. Наприклад, середня вартість двокімнатної квартири у будинку вторинного житлового фонду на початок 2022 року становить $69,4 тис, в той час як двокімнатна квартира в новобудові $78,1 тис.
Незважаючи на те, що вартість квартир зросла на 23-38% у всіх типах будинків, найдорожчою залишається нерухомість у житловому фонді від 2011 року. Квартири тут стоять від $83,4 тис. за однокімнатну до $210,1 тис . за трикімнатну.
Вартість квартир у Києві у 2022 році (процентна динаміка цін з 2020 року)
Кількість кімнат
Вторинний ЖФ
ЖФ від 2011 р.
Новобудови
1
46.1 тис. (+31%)
83.4 тис. (+30%)
57.6 тис. (+38%)
2
69.4 тис. (+35%)
134.1 тис (+34%)
78.1 тис. (+28%)
3
84 тис. (+23.5%)
210.1 тис. (+32%)
105.4 тис. (+32%)
Нерухомість у великих містах: найдешевше житло біля моря
У середньому, ціни на житло на вторинному ринку Дніпра, Львова, Одеси та Харкова зростали у діапазоні 20-33%. Найдешевші квартири на початку 2022 року пропонують в Одесі в середньому $39.3 тис, а найдорожчі – у Львові за $48.5 тис . Серед будинків, зданих в експлуатацію з 2011 року, найбільший стрибок цін від початку пандемії стався у Харкові – на +50%. Цікаво, що саме таке житло на початку 2020 року було найдешевшим: квартири в середньому можна було придбати за $56,2 тис. Найбільший стрибок цін упродовж двох років спостерігався на квартири у новобудовах. Загалом у всіх великих містах, крім Одеси, ціни на житло в нових будинках зросли на 40-44%.
Вартість квартир у великих містах у 2022 році (процентна динаміка цін з 2020 року):
Місто
Вторинний ЖФ
ЖФ від 2011 р.
Новобудови
Дніпро
41.1 тис. (+31%)
84.7 тис. (+32%)
76.5 тис. (+39.6%)
Львів
48.5 тис. (+19.5%)
76.3 тис. (+19.8%)
67.2 тис. (+39.8%)
Одеса
39.3 тис. (+16%)
80.7 тис (+24.6%)
59.2 тис. (+27.7%)
Харків
41.1 тис. (+33%)
79.2 тис. (+50%)
57.9 тис. (+44.8%)
Ціни "підігріватиме" попит
Як бачимо, навіть за часи пандемії вартість квартир продовжує підвищуватися. Крім того, нерухомість традиційно є одним із основних видів інвестування для українців. Очікується, що цього року ринок продажів квартир в Україні зросте на 3-5%, і така тенденція зберігатиметься найближчими роками. Крім попиту, що прямо пропорційно впливає на ціну квадратних метрів, на динаміку впливатимуть і зовнішні фактори: вартість будматеріалів, палива та стан економіки, від якого залежить курс валют.
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