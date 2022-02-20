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Ще дорожче: як змінилися ціни на квартири в українських містах-мільйонниках

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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20 лютого, 14:22
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Розповідаємо, що відбувалося з цінами на ринку нерухомості за останні два роки
Ціни на квартири: як вони змінилися за останні два роки
Ціни на квартири: як вони змінилися за останні два роки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Впродовж двох років вартість житлової нерухомості у містах-мільйонниках зросла від 25% до майже 50%.

Найдешевше тепер придбати квартиру на вторинному ринку Одеси $39.3 тис, повідомляє аналітична служба OLX Нерухомість.

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Найдорожче житло — новобудови та житловий фонд від 2011 року в столиці, де ціна може досягати в середньому $200 тис. за квартиру. Загалом, за два роки ціна угод купівлі/продажу житлової нерухомості зросла у всіх типах будинків.

Київ: вартість вторинки наздоганяє ціни на новобудови

У столиці зосереджено найбільший ринок житлової нерухомості. Поряд із пропозиціями у категорії "Нерухомість" на вторинному ринку, у покупців є широкий вибір варіантів житла в новобудовах. І в деяких випадках різниця пропозицій у ціні мало чим відрізняється. Наприклад, середня вартість двокімнатної квартири у будинку вторинного житлового фонду на початок 2022 року становить $69,4 тис, в той час як двокімнатна квартира в новобудові $78,1 тис.

Незважаючи на те, що вартість квартир зросла на 23-38% у всіх типах будинків, найдорожчою залишається нерухомість у житловому фонді від 2011 року. Квартири тут стоять від $83,4 тис. за однокімнатну до $210,1 тис . за трикімнатну.

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Вартість квартир у Києві у 2022 році (процентна динаміка цін з 2020 року)

Кількість кімнат

Вторинний ЖФ

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ЖФ від 2011 р.

Новобудови

1

46.1 тис. (+31%)

83.4 тис. (+30%)

57.6 тис. (+38%)

2

69.4 тис. (+35%)

134.1 тис (+34%)

78.1 тис. (+28%)

3

84 тис. (+23.5%)

210.1 тис. (+32%)

105.4 тис. (+32%)

Нерухомість у великих містах: найдешевше житло біля моря

У середньому, ціни на житло на вторинному ринку Дніпра, Львова, Одеси та Харкова зростали у діапазоні 20-33%. Найдешевші квартири на початку 2022 року пропонують в Одесі в середньому $39.3 тис, а найдорожчі – у Львові за $48.5 тис . Серед будинків, зданих в експлуатацію з 2011 року, найбільший стрибок цін від початку пандемії стався у Харкові – на +50%. Цікаво, що саме таке житло на початку 2020 року було найдешевшим: квартири в середньому можна було придбати за $56,2 тис. Найбільший стрибок цін упродовж двох років спостерігався на квартири у новобудовах. Загалом у всіх великих містах, крім Одеси, ціни на житло в нових будинках зросли на 40-44%.

Вартість квартир у великих містах у 2022 році (процентна динаміка цін з 2020 року):

Місто

Вторинний ЖФ

ЖФ від 2011 р.

Новобудови

Дніпро

41.1 тис. (+31%)

84.7 тис. (+32%)

76.5 тис. (+39.6%)

Львів

48.5 тис. (+19.5%)

76.3 тис. (+19.8%)

67.2 тис. (+39.8%)

Одеса

39.3 тис. (+16%)

80.7 тис (+24.6%)

59.2 тис. (+27.7%)

Харків

41.1 тис. (+33%)

79.2 тис. (+50%)

57.9 тис. (+44.8%)

Ціни "підігріватиме" попит

Як бачимо, навіть за часи пандемії вартість квартир продовжує підвищуватися. Крім того, нерухомість традиційно є одним із основних видів інвестування для українців. Очікується, що цього року ринок продажів квартир в Україні зросте на 3-5%, і така тенденція зберігатиметься найближчими роками. Крім попиту, що прямо пропорційно впливає на ціну квадратних метрів, на динаміку впливатимуть і зовнішні фактори: вартість будматеріалів, палива та стан економіки, від якого залежить курс валют.

Раніше "Сегодня" розповідали, що буде зі сферами будівництва та архітектури надалі, та як виглядатиме квартира майбутнього.

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