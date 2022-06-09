Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини економіки Економіка

Збитки трильйонні! Скільки та що Україна втратила за час війни

Уляна Лебич
9 червня, 15:38
Розмір суми лише задокументованих збитків сягає кілька трильйонів гривень

Підрахунки ведуться у рамках проєкту "Росія заплатить" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні інфраструктура нашої держави зазнала збитків (це лише задокументовані!) в розмірі 3 трлн грн або 103,9 млрд дол. Лише за останній тиждень через бойові дії ми втратили близько 1 млрд дол за рахунок пошкодженого майна.

Про це свідчать дані Київської школи економіки (KSE).

Реклама

Так, загалом збитки завдані:

  • підприємствам — сягнули 11,5 млрд дол;
  • освітнім закладам — 1,6 млрд дол, дитсадкам – 576 млн дол;
  • медустановам — 1,1 млрд дол.

Яке майно зруйноване чи захоплене?