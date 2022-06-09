Збитки трильйонні! Скільки та що Україна втратила за час війни

Розмір суми лише задокументованих збитків сягає кілька трильйонів гривень
Підрахунки ведуться у рамках проєкту "Росія заплатить" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Під час війни в Україні інфраструктура нашої держави зазнала збитків (це лише задокументовані!) в розмірі 3 трлн грн або 103,9 млрд дол. Лише за останній тиждень через бойові дії ми втратили близько 1 млрд дол за рахунок пошкодженого майна.
Про це свідчать дані Київської школи економіки (KSE).
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Так, загалом збитки завдані:
підприємствам — сягнули 11,5 млрд дол;
освітнім закладам — 1,6 млрд дол, дитсадкам – 576 млн дол;