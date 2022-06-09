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Убытки триллионые! Сколько и что Украина потеряла за время войны

Ульяна Лебич
9 июня, 15:38
Размер суммы только задокументированного ущерба составляет несколько триллионов гривен

Подсчеты ведутся в рамках проекта "Россия заплатит" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине инфраструктура нашего государства понесла убытки (это только задокументированые!) в размере 3 трлн грн или 103,9 млрд долл. Только за последнюю неделю из-за боевых действий мы потеряли около 1 млрд долл. за счет поврежденного имущества.

Об этом свидетельствуют данные Киевской школы экономики (KSE)

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Так, в общем ущерб нанесен:

  • предприятиям – достигли 11,5 млрд долл;
  • образовательным учреждениям – 1,6 млрд долл, детсадам – 576 млн долл;
  • медучреждениям – 1,1 млрд дол.

Какое имущество разрушено или захвачено?