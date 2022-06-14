У банків закінчується валюта? Клієнти Monobank не можуть забрати депозити в доларах

Забрати валюту з депозиту стало складніше / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нещодавно житель Миколаєва вирішив зняти гроші в валюті з депозиту, який він раніше відкрив у Monobank, однак не зміг цього зробити.

Відповідний відгук українець залишив у профілі банківської установи на сайті "Мінфін".

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Клієнт Monobank попросив роз’яснити, як отримати долари з депозитного рахунку. Раніше операції здійснювали у відділеннях А-Банку, однак тепер для вибору пропонують лише деякі відділення Універсалбанку в Києві та Дніпрі.

"Поясніть, як жителям інших міст отримувати свої кошти", – зазначив чоловік.

Що відповіли в банку?

Представники фінансової установи наголосили, що гроші й надалі можна знімати у відділеннях А-Банку, однак у застосунку вони поки що недоступні, бо замовити там гроші немає можливості.

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"Зняття можливе лише за наявності відповідної суми в касі. Для цього в застосунку достатньо вибрати спосіб зняття депозиту по коду та надати код касиру", – пояснили в Monobank.

У відділенні банку потрібно показати паспорт та ідентифікаційний номер. Не зайвим буде перевірити доступ в додаток для підтвердження зняття.

Одна з послуг стала недоступною

Нещодавно у Monobank обмежили виведення грошей з криптовалютних бірж, тож українці не можуть зарахувати на свої картки гроші з Binance.

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"Перекази, пов’язані з електронними валютами (не тільки Binance), заборонені правилами банку, тому такий платіж не може бути зарахований", — заявили у службі підтримки.

Наразі заборона не стосується інших бірж, але проводити подібні платежі "не рекомендується". Водночас у Binance нагадали про обмеження Національним банком операцій з купівлі криптовалюти на суму до 100 тис. грн/ос., щоб зменшити відплив капіталу, тож деякі банки не мають технічної можливості проконтролювати ліміти на криптооперації.

Раніше "Сьогодні" писали, що користувачам Monobank, які ведуть бізнес через інтернет, надали можливість простіше здійснювати операції приймання платежів за товари. Також ми розповідали, як українцям за кордоном вигідно користуватися валютою.