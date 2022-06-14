У банков кончается валюта? Клиенты Monobank не могут забрать депозиты в долларах

Забрать валюту с депозита стало сложнее / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Недавно житель Николаева решил снять деньги в валюте с ранее открытого депозита в Monobank, однако не смог этого сделать.

Соответствующий отзыв украинец оставил в профиле банковского учреждения на сайте "Минфин".

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Клиент Monobank попросил разъяснить, как получить доллары с депозитного счета. Ранее сделки осуществлялись в отделениях А-Банка, однако сейчас для выбора предлагают лишь некоторые отделения Универсалбанка в Киеве и Днепре.

"Объясните, как жителям других городов получать свои средства", – отметил мужчина.

Что ответили в банке?

Представители финансового учреждения подчеркнули, что деньги и дальше можно снимать в отделениях А-Банка, однако в приложении они пока недоступны, потому что заказать их там нет возможности.

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"Снятие возможно только при наличии соответствующей суммы в кассе. Для этого в приложении достаточно выбрать способ снятия депозита по коду и предоставить код кассиру", – объяснили в Monobank.

В отделении банка следует показать также паспорт и идентификационный номер. Не лишним будет проверить доступ в приложение для подтверждения снятия.

Одна из услуг стала недоступной

Недавно в Monobank ограничили вывод денег с криптовалютных бирж, поэтому украинцы не могут зачислить на свои карты деньги из Binance

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"Переводы, связанные с электронными валютами (не только Binance), запрещены правилами банка, поэтому такой платеж не может быть засчитан", – заявили в саппорте.

Пока запрет не касается других бирж, но проводить подобные платежи "не рекомендуется". В то же время в Binance напомнили об ограничении Национальным банком операций по покупке криптовалюты на сумму до 100 тыс. грн/чел., чтобы уменьшить отток капитала, поэтому некоторые банки могут не иметь технической возможности проконтролировать лимиты на криптооперации.

Ранее "Сегодня" писали, что пользователям Monobank, занимающимся бизнесом в интернете, предоставили возможность проще совершать операции приема платежей за товары. Также мы рассказывали, как украинцам за границей выгодно пользоваться валютой.