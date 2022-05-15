Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💥 Звільнення Харкова 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Monobank запустив найсучасніший інструмент – хто може скористатися з вигодою для себе

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 травня, 14:38
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нововведення має багато корисних опцій та інструментів для онлайн-розрахунків
Клієнтам Monobank доступна нова послуга
Клієнтам Monobank доступна нова послуга / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, monobank

У Monobank оголосили про запуск нової послуги, яка підійде для всіх клієнтів фінансової установи.

Як розповів співзасновник банку Олег Гороховський, мовиться про послугу інтернет-еквайрингу.

Реклама

Клієнти Monobank можуть налаштувати оплату картками на своєму сайті, мобільному додатку чи інтернет-магазині. Для будь-якої форми бізнесу доступний гнучкий набір інструментів:

  • для збору донатів;
  • для власників інтернет-магазинів;
  • для власників сайтів та індивідуальних проєктів;
  • для ФОП та благодійних фондів.

До кінця червня тариф за користування послугою становитиме 0,6% від суми кожної операції.

Як працює інтернет-еквайринг?

Користувачі Monobank, які мають власний бізнес в інтернеті можуть простіше здійснювати операції з прийому платежів за товари. Наприклад, доступні одноразові розрахунки, що підійде торговцям в мережі.

Реклама

У разі потреби, є можливість фіскалізувати операцію. Інформація про платіж доступна через інтерфейс Checkbox або Сота Каса.

Підприємець відкриває послугу еквайрингу й виставляє платіж або інформацію про товар (назва, опис, ціна) та відправляє клієнту. Покупець оплачує товар або послугу і за деякий час гроші надходять на картку.

Клієнти можуть розрахуватися за допомогою гаманців Apple Pay, Google Pay, через додатки monobank або monopay чи ввести реквізити вручну. Є варіант з відкладеними платежами, коли бізнес отримає оплату моментально, а з клієнта списуватиметься оплата чотирма частинами через кожні два тижні, а також відкладена оплата зі списанням грошей через 30 днів.

Реклама

Відновлення кредитування

Нещодавно у Monobank повідомили про відновлення послуги кредитування. Мовиться про програми "Покупки частинами" і "Розстрочка".

За словами Олега Гороховського, майже 600 тис. клієнтів мають змогу отримати кредитних лімітів на загальну суму 18 млрд грн. Він висловив сподівання, що цей приклад наслідуватимуть інші банки, оскільки зараз це дуже потрібно для відновлення економіки.

Раніше "Сьогодні" писали про те, як клієнтам установи придбати військові облігації та допомогти економіці країни. Дізнайтеся, як українка раптово втратила усі заощадження, що тримала на рахунку в Monobank.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,42 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Всередині світу Зеленського
Як вам нова обкладинка Time?
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин?
Дізнатися
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Відновлення
Житло
Продаж та купівля квартир під час війни
Що змінилося?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29918.59

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

2049.88

Litecoin (LTC)

68.82

Ripple (XRP)

0.42

Валюта
Як заробляти у доларах?
Три способи
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Що буде дефіцитом
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
38,34
37,74
42,63
34,36
39,56
37,68
44,70
33,97
39,56
37,68
42,63
33,99
-
37,59
44,29
31,50
-
-
44,74
35,74
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
34,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти