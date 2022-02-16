"Тисячею Зеленського" можна розрахуватися за газ – як це зробити

Як заплатити за газ "ковідною тисячею" / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Українці старшы 60 років отримали можливість оплатити "тисячею Зеленського" комунальні послуги, зокрема і платіжки за газ. З 28 лютого таку змогу матимуть і люди з 1 та 2 групами інвалідності.

У газопостачальній компанії "Нафтогаз" розповіли, як правильно зробити це онлайн та офлайн.

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Отже, офлайн заплатити з картки "єПідтримка" можна за допомогою платіжних терміналів самообслуговування. Алгоритм дій не відрізняється від звичайної плати за комуналку, потрібно лише вказати реквізити потрібної картки.

Окремо підтверджувати свій вік не потрібно, система сама визначить - чи виповнилось вам 60.

Спочатку знайдіть термінал самообслуговування і в меню серед послуг оберіть "Комунальні платежі", далі алгоритм дій такий:

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виберіть потрібну послугу. В нашому випадку – сплатити за газ;

оберіть підприємство, куди проводиться платіж;

заповніть усі реквізити;

виберіть спосіб оплати, тобто картка;

введіть суму поповнення та підтвердіть переказ.

Де можна оплатити рахунок за газ онлайн:

в особистому кабінеті на my.gas.ua;

у чатботі GASUA у Viber та Telegram;

через сайти та мобільні додатки банків;

за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).

Наразі картку "єПідтримка" можна отримати у А Банку, Альфа Банку, Банку "Восток", Idea Bank, Izibank, Monobank, Ощадбанку ПриватБанку, Райффайзен Банку, Укргазбанку.

"Тисяча Зеленського" на ліки

Люди старше 60 років та громадяни із 1 та 2 групами інвалідності також отримали можливість купити на "ковідну" тисячу лікарські засоби.

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Це можна зробити кількома шляхами:

розплатитись у аптеці за допомогою телефону з NFC;

отримати пластикову картку "єПідтримка", яку починають видавати деякі банки, наприклад Monobank;

розплатитися за обрані ліки на сайті аптеки, як за будь-який товар в інтернеті.

У популярних аптеках "Сьогодні" розповіли, що на виплату можна придбати будь-які ліки та медтовари.

"Сьогодні" також писали, на що ще розширили програму "єПідтримка" та розповідали, що купити на залишок менше 50 грн.