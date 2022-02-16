"Тысячей Зеленского" можно расплатится за газ – как это сделать

Как заплатить за газ "ковидной тысячей" / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Украинцы старше 60 лет получили возможность оплатить "тысячей Зеленского" коммунальные услуги, в том числе и платежки за газ. С 28 февраля такую возможность будут иметь и люди с 1 и 2 группами инвалидности.
В газоснабжающей компании "Нафтогаз" рассказали, как правильно сделать это онлайн и офлайн.
Итак, офлайн заплатить с карты "єПідтримка" можно с помощью платежных терминалов самообслуживания. Алгоритм действий не отличается от обычной платы за коммуналку, нужно лишь указать реквизиты нужной карты.
Отдельно подтверждать свой возраст не нужно, система сама определит – исполнилось ли вам 60.
Сначала найдите терминал самообслуживания и в меню среди услуг выберите "Коммунальные платежи", далее алгоритм действий такой:
- выберите нужную услугу. В нашем случае – оплатить за газ;
- выберите предприятие, на которое производится платеж;
- заполните все реквизиты;
- выберите способ оплаты, то есть карта;
- введите сумму пополнения и подтвердите перевод.
Где можно оплатить счет за газ онлайн:
- в личном кабинете на my.gas.ua;
- в чате GASUA у Viber и Telegram;
- через сайты и мобильные приложения банков;
- с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).
Сейчас карту "єПідтримка" можно получить в А Банке, Альфа Банке, Банке "Восток", Idea Bank, Izibank, Monobank, Сбербанке ПриватБанка, Райффайзен Банке, Укргазбанке.
"Тысяча Зеленского" на лекарства
Люди старше 60 лет и граждане с 1 и 2 группами инвалидности также получили возможность купить на "ковидную" тысячу лекарственные средства.
Это можно сделать несколькими способами:
- расплатиться в аптеке с помощью телефона с NFC;
- получить пластиковую карту "поддержка", которую начинают выдавать некоторые банки, например Monobank;
- расплатиться за выбранное лекарство на сайте аптеки, как за любой товар в интернете.
В популярных аптеках "Сегодня" рассказали, что на выплату можно приобрести любые лекарства и медтовары.
"Сегодня" также писали, на что еще расширили программу "єПідтримка" и рассказывали, что купить на остаток менее 50 грн.