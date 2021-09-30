Гарбузовий бум: чому осінній овоч з України масово скуповують за кордоном

Гарбузовий бізнес в Україні набирає обертів / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні площі, засаджені гарбузом, в порівнянні з минулим роком збільшилися втричі. Цьогоріч українські овочі поїдуть на ринки Великої Британії, Іспанії та Італії.

Чому українцям варто придивитися до недорогого осіннього овоча – з'ясовували "Сьогодні".

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Гарбузовий бізнес в Україні набирає обертів. Люди навіть в групи об'єднуються – діляться секретами вирощування і називають себе "гарбузівниками". Гарбузове насіння і масло продавати ще вигідніше, ніж цілі плоди. Ціни на масло, наприклад, – від 600 гривень за літр, а купують його найбільше Азія і Близький Схід.

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Аграрні експерти впевнені: гарбуз може стати стратегічним експортним продуктом. Однак в Україні має бути більше підприємств з його переробки, при цьому продавати овочі потрібно безпосередньо, а не через іноземних перекупників, як зараз.

Подорожчання борщового набору в Україні

В Україні почали підвищуватися ціни на овочі для борщу. На цибулю ціна виросла з 6-7 грн/кг до 6,5-7 грн/кг, а на картоплю – з 5-6,5 до 6-7 грн/кг. Вирівнялися пропозиції буряка – 6 грн/кг. Перець Білозерка – від 5 по 8 грн/кг, конусоподібні перці по 15-18 грн/кг, кубовидний – по 20-22 грн/кг.

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протягом другого кварталу 2021 роки українці витратили більше грошей на продукти харчування, а найменше – на освіту.

сайт "Сьогодні" розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.