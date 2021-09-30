Тыквенный бум: почему осенний овощ из Украины массово скупают за рубежом

Тыквенный бизнес в Украине набирает обороты / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине площади, засаженные тыквой, по сравнению с прошлым годом увеличились втрое. В этом году украинские овощи поедут на рынки Великобритании, Испании и Италии.

Почему украинцам стоит присмотреться к недорогому осеннему овощу – выясняли "Сегодня".

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Тыквенный бизнес в Украине набирает обороты. Люди даже в группы объединяются – делятся секретами выращивания и называют себя "тыквенниками". Тыквенные семечки и масло продавать еще выгоднее, чем целые плоды. Цены на масло, например, – от 600 гривен за литр, а покупают его больше всего Азия и Ближний Восток.

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Аграрные эксперты уверены: тыква может стать стратегическим экспортным продуктом. Однако в Украине должно быть больше предприятий по его переработке, при этом продавать овощи нужно напрямую, а не через иностранных перекупщиков, как сейчас.

Подорожание борщевого набора в Украине

В Украине начали повышаться цены на овощи для борща. На лук цена выросла с 6-7 грн/кг до 6,5-7 грн/кг, а на картофель – с 5-6,5 до 6-7 грн/кг. Выровнялись предложения свеклы – 6 грн/кг. Перец белозерка – от 5 по 8 грн/кг, конусовидные перцы по 15-18 грн/кг, кубовидные – по 20-22 грн/кг.

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в течение второго квартала 2021 года украинцы потратили больше денег на продукты питания, а меньше всего – на образование.

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