Овощи подешевели, а мясо дорожает. В Украине зафиксировали дефляцию

Национальный банк повысил учетную ставку до 8,5%, чтобы удержать под контролем инфляционные ожидания и вернуть рост цен к целевому показателю

Мировые цены на продукты побили рекорд. Коллаж "Сегодня" / Фото: Depositphotos, REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

В Украине в августе потребительские цены снизились на 0,2% по сравнению с июлем, при этом с начала года инфляция составила 6,5%, а к августу прошлого года сохранилась на уровне 10,2%.

Об этом сообщает "Лига. Финансы" со ссылкой на Государственную службу статистики.

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Так, в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,7%.

Больше всего (на 18,3% и 5%) подешевели овощи и фрукты.

На 1-0,2% снизились цены на подсолнечное масло, макаронные изделия, рис, сыры.

Одежда и обувь подешевели на 3%.

В то же время выросли цены:

на 18% – на яйца,

на 3,6-0,3% – на сахар, мясо и мясопродукты, молоко, сметану, хлеб, масло, кисломолочную продукцию, рыбу.

на 0,4% – на алкогольные напитки и табачные изделия.

Также за счет подорожания транспортных услуг на 1,9% и топлива и масел на 1,6%, выросли на 0,8% цены на транспорт.

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Год к году больше всего подорожал сахар (+91,2%), подсолнечное масло (+75,6%), яйца (+51,8%) и хлеб (+16,5%).

Нацбанк повысил учетную ставку

Тем временем Национальный банк повысил учетную ставку на 0,5 п. п., до 8,5%, чтобы удержать под контролем инфляционные ожидания и вернуть рост цен к целевому показателю в 5% годовых в 2022 году.

"Правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку до 8,5% годовых. Кроме того, НБУ прекращает использование антикризисных монетарных мер с начала IV квартала", – заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Он добавил, что в июле цены выросли на 10,2% в годовом измерении, а в августе инфляция продолжила ускоряться, хотя в последние месяцы базовая инфляция стабилизировалась.

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По прогнозам НБУ инфляция начнет замедляться в конце 2021-го до уровня ниже 10%, а до целевых 5% постепенно вернется в 2022 году.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Мы также писали, что в Украине по итогам июня 2021 года годовая инфляция осталась на уровне 9,5%, что значительно выше цели Национального банка в 5% плюс-минус один процентный пункт.