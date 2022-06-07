Паливна криза змінила ринок: які авто тепер обирають українці

Ринок авто різко змінився через дефіцит бензину / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Паливна криза змінила ринок авто в Україні, а саме – підвищила попит на електроавтомобілі.

Про це повідомляє Укравтопром.

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Лише за травень українці придбали 1016 автомобілів на електриці і цей результат на 63% більше минулорічного показника.

Частка нових машин у цій кількості також зросла до 28%, порівняно із 11% у 2021 році.

Здебільшого реєстрували легкові авто – 984 штуки із загальної кількості, а комерційних автівок – лише 32 штуки і усі вони вже були у вжитку.

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За перші п’ять місяців 2022 року в Україні пройшли реєстрацію 3090 електромобілів, що на 2,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Однак наші співгромадяни все ще віддають перевагу вживаним електрокарам, їх частка із загальної кількості становить 80%.

Що купували українці?

Найпопулярнішою моделлю серед електричних автівок залишається NISSAN Leaf, далі йде TESLA Model 3 і закриває трійку лідерів VOLKSWAGEN e-Golf.

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Четверте та п’яте місце посіли VOLKSWAGEN ID.4 та DONG FENG M-NV.

Штрафи під час війни

На українських дорогах треба бути дедалі обережніше, оскільки під час війни можна отримати деякі нові види штрафів і покарань.

Наприклад, за водіння у п’яному вигляді військові адміністрації в областях дозволяють конфіскувати транспортні засоби для потреб Збройних сил України. Окрім цього вам доведеться ще й заплатити немалий штраф – 17 тис. грн.

Про інші нововведення у Правилах дорожнього руху, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, які авто із Європи обирають українці останнім часом і розповідали, скільки зараз коштує бензин в Україні.