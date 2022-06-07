Топливный кризис изменил рынок: какие авто теперь выбирают украинцы

Рынок авто резко изменился из-за дефицита бензина / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Топливный кризис изменил рынок авто в Украине, а именно – повысил спрос на электроавтомобили.

Об этом сообщает Укравтопром.

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Только за май украинцы приобрели 1016 автомобилей на электричестве и этот результат на 63% больше прошлогоднего показателя.

Доля новых машин в этом количестве также выросла до 28% по сравнению с 11% в 2021 году.

В основном регистрировали легковые автомобили – 984 штуки из общего количества, а коммерческих автомобилей – всего 32 штуки и все они уже были в употреблении.

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За первые пять месяцев 2022 года в Украине прошли регистрацию 3090 электромобилей, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Однако наши сограждане все еще предпочитают подержанные электрокары, их доля из общего количества составляет 80%.

Что покупали украинцы?

Самой популярной моделью среди электрических автомобилей остается NISSAN Leaf, дальше идет TESLA Model 3 и закрывает тройку лидеров VOLKSWAGEN e-Golf.

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Четвертое и пятое место заняли VOLKSWAGEN ID.4 и DONG FENG M-NV.

Штрафы во время войны

На украинских дорогах нужно быть все более осторожным, поскольку во время войны можно получить некоторые новые виды штрафов и наказаний.

К примеру, за вождение в пьяном виде военные администрации в областях позволяют конфисковать транспортные средства для нужд Вооруженных сил Украины. Кроме этого вам придется еще и заплатить немалый штраф – 17 тыс. грн.

О других нововведениях в Правилах дорожного движения, читайте в нашем материале.

"Сегодня" раньше писали, какие авто из Европы выбирают украинцы в последнее время и рассказывали, сколько сейчас стоит бензин в Украине.