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Тероборона в Україні отримає спеціальні пенсії — які умови нарахування

Уляна Лебич
23 квітня, 06:59
Розповідаємо, які надбавки до пенсії зможуть отримати тероборонівці

Тероборонівці отримають статус ветерана війни / Фото: Getty Images, Минобороны Украины, Колаж: Сьогодні

Представники тероборони в Україні набудуть статусу ветерана війни і зможуть претендувати на спеціальні пенсії.