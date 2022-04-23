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Тероборона в Украине получит специальные пенсии — какие условия начисления

Ульяна Лебич
23 апреля, 06:59
Рассказываем, какие прибавки к пенсии смогут получить терробороновцы

Теробороновцы получат статус ветерана войны / Фото: Getty Images, Минобороны Украины, Коллаж: Сегодня

Представители терробороны в Украине получат статус ветерана войны и смогут претендовать на специальные пенсии.