Тероборона в Украине получит специальные пенсии — какие условия начисления

Представители терробороны в Украине получат статус ветерана войны и смогут претендовать на специальные пенсии.

Об этом говорится в законе №2121-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины об уточнении норм, регулирующих вопросы определения категорий лиц, признанных ветеранами войны и членами семей погибших Защитников и Защитниц Украины, и предоставление им социальных гарантий" от 15 марта 2022 года

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Так, мужчины могут выходить на пенсию в 55 лет, если есть 25 лет стажа, женщины – в 50 лет, если есть 20 лет стажа.

Теробороновцев могут признать участниками боевых действий, а получившие ранения, контузии, увечья или тяжелые заболевания, связанные с выполнением боевых задач, могут получить статус человека с инвалидностью в результате войны.

Какие надбавки предусмотрены Законом?

Законом предусмотрены следующие надбавки:

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25% минимальной пенсии для участников боевых действий;

от 30% до 60% минимальной пенсии – для тех, кто получил инвалидность.

Обратим внимание, что минимальная пенсия для участника боевых действий при этом не может быть ниже 210% от общей минимальной пенсии. А те, кто получил инвалидность, менее 360-650% от минимальной пенсии (в зависимости от группы инвалидности).

Пенсии в условиях войны

Некоторые украинцы могут получать больше пенсии, чем у них сейчас. К примеру, если стажа для пересчета выплат не хватает, но у человека есть инвалидность, выгоднее перейти с пенсии по возрасту на пенсию по инвалидности.

Таким образом, в стаж дополнительно включают период от первого дня пребывания на инвалидности до дня достижения пенсионного возраста. Стаж будет больше, поэтому и выплата также – с 1 марта это почти 2300 гривен.

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Напомним, что ряд пенсионеров в условиях войны столкнулся с невозможностью получения выплат. Речь идет о людях, проживающих на временно оккупированных украинских территориях.

Ранее редакция "Сегодня" писала о том, как получить пенсию, если человек переехал.