Техас стає новою столицею криптовалюти

Одні країни забороняють операції з криптовалютами, інші - раді такому бізнесу / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Заборона Китаю на видобуток віртуальної валюти в травні привела до перебудови всієї світової системи криптовалютних ферм. Вони змушені перебиратися за кордон, насамперед в Техас (США), який швидко стає наступною світовою столицею криптовалют.

Про це повідомляє ВВС news .

Біткоїн-біженці

"Ми вирішили переїхати, раз і назавжди. Ми ніколи не повернемося знову. Нам потрібно було швидко знайти нове місце для машин, тому що кожну хвилину, коли вони не працюють, це не приносить грошей", – сказав Кевін Пан, генеральний директор китайської компанії з видобутку криптовалют Poolin.

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Пан полетів на наступний день після того, як уряд КНР оголосив про заборону на видобуток і торгівлю криптовалют.

Правова Америка

Poolin зі штаб-квартирою в Гонконгу є другою за величиною мережею майнінг Bitcoin в світі, велика частина системи якої перебувала на материковому Китаї. В країні перебувало близько 70% світових потужностей з видобутку Bitcoin, поки жорсткі заходи уряду не привели до падіння ціни на віртуальні валюти і застали майнерів зненацька.

Нині всі китайські "біткоїн-біженці" терміново намагаються знайти новий дім. Пан, як і багато інших його колег, зупинився на місті Остін, Техас. Сюди їх привертає правовий захист легального бізнесу, чого немає в Китаї.

Історія питання