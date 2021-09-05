Техас становится новой столицей криптовалюты

Одни страны запрещают операции с криптовалютами, другие - рады такому бизнесу / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Запрет Китая на добычу виртуальной валюты в мае привел к перестройке всей мировой системы криптовалютных ферм. Они вынуждены перебираться за границу, в первую очередь в Техас (США), который быстро становится следующей мировой столицей криптовалюты.
Об этом сообщает ВВС news.
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Биткойн-беженцы
"Мы решили переехать, раз и навсегда. Мы никогда не вернемся снова. Нам нужно было быстро найти новое место для машин, потому что каждую минуту, когда они не работают, это не приносит денег", – сказал Кевин Пан, генеральный директор китайской компании по добыче криптовалюты Poolin.
Пан улетел на следующий день после того, как правительство КНР объявило о запрете на добычу и торговлю криптовалютами.
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Правовая Америка
Poolin со штаб-квартирой в Гонконге является второй по величине сетью майнинга Bitcoin в мире, большая часть системы которой находилась на материковом Китае. В стране находилось около 70% мировых мощностей по добыче Bitcoin, пока жесткие меры правительства не привели к падению цены на виртуальные валюты и застали майнеров врасплох.
Нынче все китайские "биткойн-беженцы" срочно пытаются найти новый дом. Пан, как и многие другие его коллеги, остановился на городе Остин, Техас. Сюда их привлекает правовая защита легального бизнеса, чего нет в Китает.
История вопроса
- Напомним, еще весной Пекин запретил финансовым учреждениям и компаниям, занимающимся платежами, предоставлять услуги, связанные с криптовалютными транзакциями. Такие "репрессии" серьезно потрясли рынок криптовалют.
- В июне китайские власти заблокировали криптовалютные аккаунты в местной соцсети Weibo и снова обвалили виртуальный рынок. Если до этого цена Bitcoin вплотную подходила к отметке в 38 тыс. долларов, то после блокировки упадала до 34,8 тыс. долларов.
- На этой неделе курс Bitcoin подорожал на 7% и торговался выше 50 000 долларов.