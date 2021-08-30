Біткоїн впав в ціні – за ним пішли інші криптовалюти

Нещодавно криптовалюти щодня дорожчали, але ситуація, очевидно, змінилася

Биткоїн впав у ціні / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Cesc Maymo/Getty Images

Курс найбільш популярної криптовалюти – біткоїну - в понеділок, 30 серпня, впав в ціні.

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За курсом на Мінфіні, за останній день він подешевшав на 554,34 доларів (-1,14%). До 9:00 за київським часом біткоїн торгувався на рівні 47 907 доларів.

Ціна інших криптовалют

Ethereum – 3168 доларів (-0.77%);

Litecoin – 172,19 доларів (-3.03%);

NEO – 53,11 доларів (-2.07%).

Що кажуть експерти

Прогнози фахівців щодо вартості криптовалюти, особливо – біткоїну – вельми оптимістичні. Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун зазначає, що у біткоїну є потенціал досягти 100 тис. доларів. Він вважає, що Bitcoin стане цифровим "золотом".

Також ми писали про те, що:

на початку літа-2021 біткоіни втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні;

нещодавно біткоіни передрікали обвал ще на 80% , але ситуація, очевидно, змінилася;

після того, як компанія Amazon спростувала чутки про підтримку головної криптовалюти і створення власної цифрової монети, ціна біткоїну обвалилася, а потім безпричинно пішла вгору.

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Дивіться докладніше, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні: