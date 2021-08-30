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Біткоїн впав в ціні – за ним пішли інші криптовалюти

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
30 серпня, 09:33
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Нещодавно криптовалюти щодня дорожчали, але ситуація, очевидно, змінилася
Биткоїн впав у ціні
Биткоїн впав у ціні / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Cesc Maymo/Getty Images

Курс найбільш популярної криптовалюти – біткоїну - в понеділок, 30 серпня, впав в ціні.

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За курсом на Мінфіні, за останній день він подешевшав на 554,34 доларів (-1,14%). До 9:00 за київським часом біткоїн торгувався на рівні 47 907 доларів.

Ціна інших криптовалют

  • Ethereum – 3168 доларів (-0.77%);
  • Litecoin – 172,19 доларів (-3.03%);
  • NEO – 53,11 доларів (-2.07%).

Що кажуть експерти

Прогнози фахівців щодо вартості криптовалюти, особливо – біткоїну – вельми оптимістичні. Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун зазначає, що у біткоїну є потенціал досягти 100 тис. доларів. Він вважає, що Bitcoin стане цифровим "золотом".

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