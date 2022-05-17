Субсидії під час війни продовжуватимуть по-новому – що зміниться

Мінсоцполітики виплачує допомогу навіть на окупованих територіях / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

До кінця війни Мінсоцполітики автоматично продовжуватиме виплату всіх допомог, у тому числі і соцдопомог та субсидій.

Про це заявила глава Міністерства Марина Лазебна в інтерв'ю "Уніан".

Реклама

"Ми автоматично без звернення людини продовжили під час дії військового стану фінансування всіх раніше призначених соціальних допомог, субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг та спростили призначення для нових отримувачів", – заявила Лазебна.

За її словами, близько 6 млн людей в Україні отримує соцдопомогу, а пенсію – ще близько 11 млн.

Міністр додала, що вдалося профінансувати всі виплати навіть у тих регіонах, які опинилися під окупацією російських військ.

Реклама

Пенсійний фонд створив мобільний додаток

Воно допоможе не тільки пенсіонерам, а й українцям, які з його допомогою зможуть просто працювати. контролювати сплату ЄСВ та нарахування страхового стажу, а також бачити розмір своєї зарплати та подавати заяви на зміни у пенсійній справі.

Програма доступна для завантаження як на IOS, так і на Android, для цього в магазині програмі введіть "Пенсійний фонд".

Додаток дає доступ до величезної кількості інформації від ПФУ, яка саме – читайте в нашому матеріалі.

Реклама

"Сегодня" раніше писали, що для українців змінили правила виходу на пенсію, і розповідали, хто отримає виплати на 1,5 тис. грн.