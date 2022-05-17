Субсидии во время войны будут продлевать по-новому – что изменится

Минсоцполитики выплачивает пособия даже на оккупированных территориях / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

До конца войны Минсоцполитики будет автоматически продлевать выплату всех пособий, в том числе и соцпособий и субсидий.

Об этом заявила глава Министерства Марина Лазебная в интервью "Униан".

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"Мы автоматически без обращения человека продлили во время действия военного состояния финансирование всех ранее назначенных социальных пособий, субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и упростили назначение для новых получателей", – заявила Лазебная.

По ее словам, около 6 млн человек в Украине получает соцпомощь, а пенсию – еще около 11 млн.

Министр добавила, что удалось профинансировать все выплаты, даже в тех регионах, которые оказались под оккупацией российских войск.

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Пенсионный фонд создал мобильное приложение

Оно поможет не только пенсионерам, но и просто работающим украинцам, которые с его помощью смогут контролировать уплату ЕСВ и начисление страхового стажа, а также видеть размер своей зарплаты и подавать заявления на изменения в пенсионном деле.

Программа доступна для загрузки как на IOS, так и на Android, для этого в магазине приложении введите "Пенсионный фонд".

Приложение дает доступ к огромному количеству информации от ПФУ, какой именно – читайте в нашем материале.

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"Сегодня" ранее писали, что для украинцев изменили правила выхода на пенсию, и рассказывали, кто получит выплаты на 1,5 тыс. грн больше.