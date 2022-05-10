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Пенсії деяким українцям підвищили – хто отримає на 1,5 тис. грн. більше

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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10 травня, 07:22
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Скільки людей отримуватимуть підвищені пенсії після перерахунку у квітні
Понад дві тисячі українців отримали підвищені пенсії
Понад дві тисячі українців отримали підвищені пенсії / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

После пересчета выплат в апреле, пенсии членам семей погибших в среднем увеличились на 1,5 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

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По словам главы ведомства Марины Лазебной, увеличенные выплаты получили более 2,2 тысяч человек.

Итак, минимальная гарантия относительно пенсий членам семьи погибшего военнослужащего составляет не менее 7800 грн, если речь идет о родителях и супругах, а если речь идет о детях - 6100 грн на каждого.

В Минсоцполитики отметили, что повышение касается и семей тех погибших, которые входили в состав добровольческих формирований территориальной общины.

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Індексація пенсій по-новому

Зеленський нарешті підписав закон, який змінює правила індексації пенсій. Тепер 1 березня є фіксованою датою перерахунку виплат і не буде змінюватись кожного разу політиками.

Під щорічну індексацію підпадатимуть всі категорії пенсіонерів, а раніше вона оминала деяких людей.

Під час індексації будуть враховуватися показники інфляції та зростання середньої зарплати. Крім цього, закон дозволяє достроково призначати пенсії, а саме за півтора роки до досягнення пенсійного віку.

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"Сьогодні" також писали, що деяким українцям по-новому виплачуватимуть пенсії і розповідали, як отримати гроші в Ощадбанку навіть без картки.

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