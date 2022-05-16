Пенсійний фонд створив мобільний додаток – що доступно українцям

Розповідаємо, яким користувачам буде доступний новий додаток ПФУ

Для українських пенсіонерів створили мобільний додаток / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Пенсійний фонд України створив спеціальний мобільний додаток для українців, де можна дізнатися все про свою пенсію.

Про це повідомляє прессслужба ПФУ.

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У програмі можна дізнатися не лише розмір своєї пенсії, а й контролювати сплату ЄСВ та нарахування страхового стажу, бачити розмір своєї зарплати та подавати заяви на зміни у пенсійній справі.

Завантажити додаток можна як на IOS, так і на Android, він так і називається – "Пенсійний фонд".

Він допоможе не лише пенсіонерам, а й працюючим українцям, наприклад, дасть можливість контролювати свого роботодавця щодо дотримання умов трудового договору.

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Зараз через програму можна отримати доступ до:

електронних сервісів Пенсійного фонду України;

даних персональної облікової картки: інформації про заробітну плату, готівковий страховий стаж, сплачений на свою користь внескам та інше;

додаткового контролю за сплатою страхувальниками страхових внесків;

електронної трудової книжки;

листків непрацездатності;

даних електронної пенсійної справи;

верифікації документів, довідок, сформованих у власному електронному кабінеті.

Українці можуть подати заяву на призначення або перерахунок пенсій онлайн, подати заявку на оформлення пенсійного посвідчення, а також:

надавати дані для внесення змін до пенсійної справи;

отримувати та завантажувати електронні документи з Реєстру застрахованих осіб;

подавати звернення;

відстежувати стан обробки звернень до ПФУ;

отримувати та переглядати повідомлення ПФУ.

Функціонал нової програми / Фото: ПФУ

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Правила виходу на пенсію

В Україні змінили правила виходу на заслужений відпочинок. Тепер деякі категорії громадян можуть зробити це раніше на півтора року.

Це можливо за наявності повного страхового стажу, у разі розірвання трудового контракту зв'язку зі скороченням штату чи ліквідацією компанії.

Для цього співробітник має стати на облік держслужби зайнятості, і якщо йому не знайдуть відповідну роботу або він не відповідатиме займаній посаді за станом здоров'я, то зможе раніше почати отримувати пенсію.

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