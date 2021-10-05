Геополітичний проект РФ: Держдеп США відреагував на заповнення першої нитки "Північного потоку-2"

США подовжать боротись з російським газогоном Північний потік-2 / Фото: Колаж: Сьогодні
У Держдепартаменті США запевнили, що Вашингтон продовжить боротися із россійським газогоном "Північний потік-2".
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на слова представника Держдепу Неда Прайса.
Таким чином Нед Прайс прокоментував новину про заповнення газом першої нитки газопроводу.
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"У нас немає конкретної реакції на оголошення, на яке ви посилаєтесь. Наша політика, як ми вже дали чітко зрозуміти, полягає в тому, що ми продовжуємо виступати проти цього газопроводу, – заявив спікер.
Нед Прайс наголосив, що США продовжують вважати цей газогін геополітичним проектом Російської Федерації.
Завершення будівництва "Північного потоку-2"
Заповнення першої нитки газопроводу почалося 4 жовтня, повідомила компанія оператор.
Воно відбувається поступово і проводиться для того, щоб досягти необхідного тиску та обсягу для подальшого тестування.
На даному етапі, газогін не можуть ввести в експлуатацію, оскільки він не пройшов необхідну сертифікацію в Німеччині.
Газпрому потрібно виконати ще цілу низку умов для того, щоб перша нитка почала працювати.
США також можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2", заявив екс-посол США в Німеччині і керуючий партнер McLarty Associates Річард Берт. Рішення, ймовірно, будуть ухвалюватии в грудні.