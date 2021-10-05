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Геополітичний проект РФ: Держдеп США відреагував на заповнення першої нитки "Північного потоку-2"

Софія Зінов’єва
5 жовтня, 10:20
У Держдепі виступили проти "Північного потоку-2" і заявили, що продовжать боротьбу з ним

США подовжать боротись з російським газогоном Північний потік-2 / Фото: Колаж: Сьогодні

У Держдепартаменті США запевнили, що Вашингтон продовжить боротися із россійським газогоном "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на слова представника Держдепу Неда Прайса.

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Таким чином Нед Прайс прокоментував новину про заповнення газом першої нитки газопроводу.

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"У нас немає конкретної реакції на оголошення, на яке ви посилаєтесь. Наша політика, як ми вже дали чітко зрозуміти, полягає в тому, що ми продовжуємо виступати проти цього газопроводу, – заявив спікер.

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Нед Прайс наголосив, що США продовжують вважати цей газогін геополітичним проектом Російської Федерації.

Завершення будівництва "Північного потоку-2"

Заповнення першої нитки газопроводу почалося 4 жовтня, повідомила компанія оператор.

Воно відбувається поступово і проводиться для того, щоб досягти необхідного тиску та обсягу для подальшого тестування.

На даному етапі, газогін не можуть ввести в експлуатацію, оскільки він не пройшов необхідну сертифікацію в Німеччині.

Газпрому потрібно виконати ще цілу низку умов для того, щоб перша нитка почала працювати.

США також можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2", заявив екс-посол США в Німеччині і керуючий партнер McLarty Associates Річард Берт. Рішення, ймовірно, будуть ухвалюватии в грудні.

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