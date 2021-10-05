Геополітичний проект РФ: Держдеп США відреагував на заповнення першої нитки "Північного потоку-2"

США подовжать боротись з російським газогоном Північний потік-2 / Фото: Колаж: Сьогодні

У Держдепартаменті США запевнили, що Вашингтон продовжить боротися із россійським газогоном "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на слова представника Держдепу Неда Прайса.

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Таким чином Нед Прайс прокоментував новину про заповнення газом першої нитки газопроводу.

"У нас немає конкретної реакції на оголошення, на яке ви посилаєтесь. Наша політика, як ми вже дали чітко зрозуміти, полягає в тому, що ми продовжуємо виступати проти цього газопроводу, – заявив спікер.

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Нед Прайс наголосив, що США продовжують вважати цей газогін геополітичним проектом Російської Федерації.

Завершення будівництва "Північного потоку-2"

Заповнення першої нитки газопроводу почалося 4 жовтня, повідомила компанія оператор.

Воно відбувається поступово і проводиться для того, щоб досягти необхідного тиску та обсягу для подальшого тестування.

На даному етапі, газогін не можуть ввести в експлуатацію, оскільки він не пройшов необхідну сертифікацію в Німеччині.

Газпрому потрібно виконати ще цілу низку умов для того, щоб перша нитка почала працювати.

США також можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2", заявив екс-посол США в Німеччині і керуючий партнер McLarty Associates Річард Берт. Рішення, ймовірно, будуть ухвалюватии в грудні.