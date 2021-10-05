Геополитический проект РФ: Госдеп США отреагировал на заполнение первой нитки "Северного потока-2"

США продолжат бороться с российским газопроводом Северный поток-2 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Госдепартаменте США заверили, что Вашингтон продолжит бороться с российский газопроводом "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на слова представителя Госдепа Неда Прайса.

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Таким образом Нед Прайс прокомментировал новость о заполнении газом первой нитки газопровода.

"У нас нет конкретной реакции на объявление, на которое вы ссылаетесь. Наша политика, как мы уже дали четко понять, заключается в том, что мы продолжаем выступать против этого газопровода, – заявил спикер.

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Нед Прайс подчеркнул, что США продолжают считать данный газопровод геополитическим проектом Российской Федерации.

Завершение строительства "Северного потока-2"

Заполнение первой нитки газопровода началось 4 октября, сообщила компания оператор.

Оно происходит постепенно и проводится для того, чтобы достичь необходимого давления и объема для дальнейшего тестирования.

На данном этапе, газопровод не могут ввести в эксплуатацию, так как он не прошел необходимую сертификацию в Германии.

Газпрома нужно выполнить еще целый ряд условий для того, чтобы первая нитка начала работать.

США также могут ввести новые санкции против "Северного потока-2", заявил экс-посол США в Германии и управляющий партнер McLarty Associates Ричард Берт. Решение вероятно будут принимать в декабре.