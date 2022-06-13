Спекулянти змінюють правила гри – що відбувається з доларом на чорному ринку

Курс долара на чорному ринку змінив напрямок / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Доллар на чорному ринку України знову взяв курс на зростання після невеличкого спаду до 35,3 грн/дол.

Про це йдеться у даних спеціалізованого сайту "Курс України".

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Станом на полудень понеділка 13 червня, середній курс продажу американської валюти становить 35,43 грн/дол., а курс купівлі – 35,22 грн/дол.

Курс долара пішов вгору 13 червня / Фото: скріншот

Найнижчий курс продажу, який нам вдалося знайти серед оголошень, становить 35,2 грн/дол., а найвищий – 35,7 грн/дол.

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Обмінники відмовляться приймати деякі долари

Раніше ми розповідали, що ваші купюри можуть не прийняти з декількох причин, серед яких і вік доларів.

Після 1996 року в США увійшли в обіг доларові купюри з новим дизайном та захисними елементами, тож перевірити старі долари на справжність дуже важко.

Банк, наприклад, може не прийняти, але відправити їх на обмін, однак з комісією від 10 до 30% від номіналу.

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Обміну підлягають:

долари, які розірвані на шматки та склеєні;

ті, які не зберегли ознак платіжності (наприклад, зміни в портреті, немає захисної стрічки, є написи, що заважають визначенню ознак платіжності банкноти тощо);

зі зміненим початковим кольором, обпалені або пропалені;

залиті повністю або значною мірою фарбою, чорнилом, жиром чи іншими речовинами;

банкноти, які вилучені іноземною державою з обігу після дати, оголошеної центральним банком.

Вашу купюру також можуть відправити на експертизу у Нацбанк, якщо є сумнів щодо її справжності. Це, на відміну від обміну, безкоштовна послуга.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з цінами і курсом долара після рекордного підняття облікової ставки, і розповідали, як у клієнтки ПриватБанку вкрали всі долари з рахунку.