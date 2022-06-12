Викинути у смітник? Які долари відмовляються приймати обмінники

Розповідаємо, які доларові купюри і чому можуть не прийняти в обмінниках в Україні

Деякі долари не підлягають обміну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Щоб обміняти долар, касир в обміннику повинен перевірити його на справжність. Однак для деяких валют це неможливо.

В НБУ пояснили, які саме купюри можуть не прийняти і в чому причина.

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Справа не лише у стані і вигляді купюр

Одна з причин, чому ваші гроші можуть не прийняти касири, це їх вік. Після 1996 року в США увійшли в обіг доларові купюри з новим дизайном та захисними елементами. Тому сьогодні перевірити на справжність старі долари дуже важко.

Крім того, деякі долари можуть не прийняти, але відправити їх на обмін. Так, банк може взяти купюру та надіслати банку-кореспонденту за кордон. Послуга коштуватиме від 10 до 30% від номіналу. На обмін можуть відправити такі купюри:

долари, які розірвані на шматки та склеєні;

ті, які не зберегли ознак платіжності (наприклад, зміни в портреті, немає захисної стрічки, є написи, що заважають визначенню ознак платіжності банкноти тощо);

зі зміненим початковим кольором, обпалені або пропалені;

залиті повністю або значною мірою фарбою, чорнилом, жиром чи іншими речовинами;

банкноти, які вилучені іноземною державою з обігу після дати, оголошеної центральним банком.

Також є варіант, коли банк відправляє купюри на експертизу в НБУ. Це роблять у тому випадку, коли є сумніви щодо справжності грошей. Така послуга обійдеться безкоштовно.

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А от долари з незначними змінами можуть таки прийняти. Зокрема це стосується таких грошей:

на яких є невеликі потертості;

невеликі написи (площа до 200 мм);

до трьох плям до 5 мм кожна;

надриви до 3 мм;

прокол до 1 мм.

Як розпізнати фальшиві гривні

Раніше "Сьогодні" розповідали, що кожна гривня захищена майже двадцятьма захисними елементами. Однак, щоб впевнитися, що гроші справжні, достатньо перевірити декілька з них.

Спочатку потрібно перевірити гривню на дотик. Далі потрібно подивитися на банкноту проти світла і переглянути водяні знаки, мікротекст стрічки та наскрізний елемент (суміщене зображення).

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Також варто переглянути певні елементи під зміненим кутом нахилу. Читайте наше детальне пояснення, як перевірити, чи гроші справжні.

Ми також розповідали, що робити з пошкодженими купюрами під час війни та що відбувається з курсом долара на чорному ринку.