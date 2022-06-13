Спекулянты меняют правила игры – что происходит с долларом на черном рынке

Курс доллара на черном рынке изменил направление / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Доллар на черном рынке Украины снова взял курс на рост после небольшого спада до 35,3 грн/долл.
Об этом говорится в данных специализированного сайта "Курс Украины".
По состоянию на полдень понедельника, 13 июня, средний курс продажи американской валюты составляет 35,43 грн/долл, а курс покупки – 35,22 грн/долл.
Самый низкий курс продаж, который нам удалось найти среди объявлений составляет 35,2 грн/долл, а самый высокий – 35,7 грн/долл.
Обменники откажутся принимать некоторые доллары
Раньше мы рассказывали, что ваши купюры могут не принять по нескольким причинам, среди которых и возраст долларов.
После 1996 года в США вошли в обращение долларовые купюры с новым дизайном и защитными элементами, так что проверить старые доллары на подлинность очень трудно.
Банк к примеру, может не принять, но отправить их на обмен, однако с комиссией от 10 до 30% от номинала.
Обмену подлежат:
- доллары, разорванные на куски и склеенные;
- те, которые не сохранили признаков платежности (например, изменения в портрете, нет защитной ленты, есть надписи, мешающие определению признаков платежности банкноты и т.п.);
- с измененным начальным цветом, обожженные или прожженные;
- залиты полностью или в значительной степени краской, чернилами, жиром или другими веществами;
- банкноты, изъятые иностранным государством из обращения после даты, объявленной центральным банком.
Вашу купюру также могут отправить на экспертизу в Нацбанк, если есть сомнение в ее подлинности. Это, в отличие от обмена, бесплатная услуга.
"Сегодня" ранее писали, что будет с ценами и курсом доллара после рекордного поднятия учетной ставки и рассказывали, как у клиентки ПриватБанка украли все доллары со счета.