Радянські квартири подорожчали: чому українці купують старе житло

Ріелтори заявили, що популярність малогабаритних квартир завжди була домінуючою на вторинному ринку / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні зріс попит на квартири в будинках радянської забудови. Українці купують старе невелике житло не лише в столиці, але і в інших регіонах.

Про це повідомляє UBR.ua

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"Ціна на таке житло залежить від низки факторів: локація, транспортна зручність, технічний стан будинку і комунікацій, а також якість внутрішнього ремонту. З початку 2021 року малогабаритні квартири подорожчали від 7 до 10% залежно від регіонального центру і перерахованих технічних характеристик", – зазначив президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрій Піта.

Експерти розповіли, що більше 70% попиту на вторинному ринку припадає саме на малогабаритні квартири радянської типової забудови. При цьому близько 60% з них – це однокімнатні квартири за ціною від $35 тис. у великих регіональних центрах (Харків, Дніпро, Одеса, Львів) і до $50 тис. у Києві. Близько 35% попиту складають двокімнатні квартири вартістю $70-100 тис.

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Ціни стрімко зростають

Експерти відзначають, що ціни на радянське житло зростають через високий попит і затребуваність. Лише з 2018-го по 2020 рік вартість однокімнатних квартир у середньому по країні збільшилася практично на 15%.

"Малогабаритні квартири радянської забудови користуються попитом більш ніж у 60% покупців квартир на вторинному ринку", – заявив гендиректор групи компаній "Увекон" Володимир Шалаєв.

Лідерами з подорожчання однокімнатних квартир є:

Хмельницька обл. – ціни зросли на 31,5%;

Дніпропетровська, Вінницька та Полтавська обл. – 26%;

Рівненська – 24,5%;

Закарпатська – 24%;

Чернігівська – 22%;

Київська – 21%.

В інших областях ціна на однокімнатні квартири зросла на 15-20%. А до кінця року вони можуть подорожчати ще на 2-3%.

Чому українці скуповують квартири

Ріелтори заявили, що популярність однокімнатних та двокімнатних квартир завжди була домінуючою на вторинному ринку.

"Це той тип житла, який дозволяє громадянам вирішити свою базову потребу у власній квартирі. Крім того, близько 40% придбань малогабаритних квартир здійснюється з метою збереження наявних коштів і отримання доходу від оренди", – зауважив нам Юрій Піта.

Експерти відзначили, що кількість інвестиційних угод на первинному ринку може досягати 80% у Києві і до 50-60% – у великих обласних центрах.

Що буде з цінами?

На думку експертів, у 2022 році середньорічнє зрістання цін на квартири навряд чи перевищить 3-5%. А до кінця року зростання вартості малогабаритних квартир не перевищить 10%.

"Ми вважаємо, що ціни на вторинному ринку на цей момент практично досягли свого економічно обґрунтованого максимуму", – додав президент АСНУ.

Зростання вартості житла залежно від його якісних характеристик, локації і місцезнаходження (регіону) не перевищить 5% у великих містах і 3% – в інших регіональних центрах, вважає гендиректор групи компаній "Увекон".

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