Одна в Києві або дві в Івано-Франківську? Які квартири найчастіше вибирають українці

Серед однокімнатних квартир в новобудовах найбільше виставили на продаж у Київській та Одеській областях

На ринку в новобудовах в основному продають однокімнатні квартири

В Україні зріс попит на житло – тільки за літо на продаж виставили понад 27 тис. квартир. Також підвищився інтерес і у покупців. З початку року кількість пошукових запитів "купити квартиру" в новобудовах зросла втричі.

Як повідомляють аналітики OLX Нерухомість, в новобудовах в основному продають однокімнатні квартири, половина з яких – в Київській області.

Однокімнатні квартири

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Серед однокімнатних квартир в новобудовах найбільше виставили на продаж в наступних областях:

Київська – більше 6 900 одиничок. Середня вартість – $43 600.

Одеська – 3 500 об'єктів. Вартість – $31 240.

Харківська – 1 380. Вартість – $29 115.

Львівська – 835. Вартість – $37 780.

Івано-Франківська – 600. Вартість $19 600.

Незважаючи на велику кількість пропозицій, середня площа квартир в цих областях менша в порівнянні з іншими регіонами. В Одеській області найменьша на ринку одиничка – 38 м², в Київській – 40 м², Харківській – 40,1 м², Івано-Франківській – 41,4 м².

А ось у Львівській області досить великі за площею однокімнатні квартири – 44 м² в середньому, а найбільша середня площа в Черкаській області – 46 м².

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Двокімнатні квартири

Діапазон цін на двокімнатні квартири в Україні досить широкий. Ціни відрізняються від регіону, площі і типу новобудови.

Якщо судити по регіонах, то:

в Івано-Франківській області квартири коштують $28 600;

в Київській областті – $66 930;

в Дніпропетровській області – $60 440;

У Львівській та Одеській областях – приблизно $52 000.

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У цих регіонах вартість квартир – від 59 до 73 м² в середньому. Найменша площа в Дніпропетровській області, а рекордні 73 м² пропонують в Житомирській області. У столиці ж, середній показник – 64,5 м².

Трикімнатні квартири

Трикімнатні квартири зосереджені, практично, в тих же областях, де і одно- і двокімнатні квартири.

Найдорожчі з них в таких регіонах:

в Закарпатській області вартістю близько $118 570;

в Дніпропетровську – $86 200;

Київській області – $85 540;

Харківській області – майже $79 000;

Одеській області – $76 900.

Середня площа трикімнатних квартир починається з 80 м², як в Рівненській області. У Київській – це приблизно 88 м². У закарпатських новобудовах пропонують об'єкти з трьома кімнатами площею 98 м² в середньому. А в Черкаській області рекорд за середнім значенням – цілих 114 м².

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