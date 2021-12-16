SkyUp запустив новий рейс з Одеси: куди можна відлетіти

Аавіакомпанія літає в Тель-Авів ще з Києва / Фото: Колаж: Сьогодні

Український лоукостер SkyUp 15 грудня виконав перший рейс із Одеси до Тель-Авіва. Час польоту становив 2,5 години.

Як повідомили в ЦТС, рейс виконуватимуть раз на тиждень.

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Зараз літак літає в середу, а вже з 27 березня 2022 року рейс виконуватиметься по понеділках. Більше того, з 27 травня він може літати по понеділках, четвергах та неділях.

На борту пасажирам пропонують спеціальне меню Kosher Chicken SkyBox. Воно відповідає вимогам кашруту.

/ Фото: скріншот

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Зазначимо, що, крім рейсу з Одеси, авіакомпанія літає до Тель-Авіва ще з Києва. Туди літаки літають щовівторка, середи, четвера та неділі.

Навесні SkyUp збирається відкрити маршрути зі Львова та Харкова.

Нові рейси

Авіакомпанія МАУ з 25 грудня запустить перший рейс Одеса – Івано-Франківськ – Одеса. Щотижня рейс розпочне курсувати з 16 січня.

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Крім того, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запускає чартерні новорічні рейси до екзотичних курортів Домінікани, Мексики та Мальдів.

Для пасажирів будуть доступні квитки бізнес- та економ-класу. Поки що невідомо, скільки ці квитки коштуватимуть і яким буде графік польотів.

Раніше ми повідомляли, що Qatar Airways 9 грудня виконала перший регулярний рейс до Одеси з Дохи. Пасажири подорожують середньомагістральними літаками Airbus A320.

Нагадаємо, влітку МАУ запустила нові рейси до європейських країн – Франції, Іспанії та Португалії.