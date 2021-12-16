SkyUp запустил новый рейс из Одессы: куда можно улететь

Аавиакомпания летает в Тель-Авив еще из Киева / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский лоукостер SkyUp 15 декабря выполнил первый рейс из Одессы в Тель-Авив. Время полета составило 2,5 часа.

Как сообщили в ЦТС, рейс будут выполнять раз в неделю.

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Сейчас самолет летает по средам, а уже с 27 марта 2022 года рейс будет выполняться по понедельникам. Больше того, с 27 мая он может летать по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

На борту пассажирам предлагают специальное меню Kosher Chicken SkyBox. Оно соответствует требованиям кашрута.

/ Фото: скриншот

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Отметим, что помимо рейса из Одессы, авиакомпания летает в Тель-Авив еще из Киева. Туда самолеты летают каждые вторник, среду, четверг и воскресенье.

Весной SkyUp собирается открыть маршруты из Львова и Харькова.

Новые рейсы

Авиакомпания МАУ с 25 декабря запустит первый рейс Одесса – Ивано-Франковск – Одесса. Еженедельно рейс начнет курсировать с 16 января.

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Кроме того, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" запускает чартерные новогодние рейсы к экзотическим курортам Доминиканы, Мексики и Мальдив.

Для пассажиров будут доступны билеты бизнес- и эконом-класса. Пока неизвестно, сколько эти билеты будут стоить и каким будет график полетов.

Ранее мы сообщали, что Qatar Airways 9 декабря выполнила первый регулярный рейс в Одессу из Дохи. Пассажиры путешествуют на среднемагистральных самолетах Airbus A320.

Напомним, летом МАУ запустила новые рейсы в европейские страны – Францию, Испанию и Португалию.